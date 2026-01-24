Sénégal: Ligue 1 (12e journée) - derbys dakarois et affiches pour lancer la phase retour

Après la trêve liée à la CAN 2025, le championnat de Ligue 1 fait son retour ce week-end avec la 12e journée qui ouvre la phase retour. Les deux derbys dakarois entre l'Union sportive de Gorée à l'Union sportive de Ouakam (USO) et le choc Jaraaf- l'AS Pikine seront en vedette lors de cette dernière ligne droite qui mène au titre.

Après la trêve imposée par la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le championnat national de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, avec la 12e journée, marquant l'ouverture de la phase retour du championnat .

Cette reprise est placé sous le signe de grandes affiches que sont les deux derbys dakarois opposant ce samedi 24 janvier au stade Diaguily Bakoyoko, l'US Gorée et l'USO et l'ASC Jaraaf contre l'ASC Pikine.

Leader du classement avec 14 points, le club insulaire dispose d'une opportunité de consolider sa position face aux Ouakamois, actuellement 12ème avec 11 points, dans un duel à fort enjeu sportif et symbolique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les sept autres rencontres de cette journée sont programmées simultanément à 16h30 sur les différentes pelouses du pays. Dauphin des Goréens, Casa Sport (2e, 18 points) recevra au stade Aline Sitoé Diatta Sonacos de Diourbel (8e, 16 points), avec l'ambition de maintenir sa dynamique et de rester au contact du leader. Troisième au classement avec également 18 points, AJEL de Rufisque tentera de tirer profit de son déplacement sur la pelouse de Guédiawaye FC, première équipe relégable, 15e avec 7 points.

Dans le même temps, Teungueth FC accueillera Wally Daan, classé 10e avec 12 points, dans une rencontre aux équilibres serrés. Autre affiche très attendue, le derby entre le Jaraaf (5e, 17 points) et l'AS Pikine (8e, 16 points) se disputera ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor. Un duel à forte charge populaire, qui promet une opposition intense tant sur le plan de l'engagement que du spectacle

En bas de tableau, Linguère de Saint-Louis, première équipe non relégable (14e, 10 points), cherchera à se relancer lors de la réception de HLM Dakar (13e, 11 points). Pour les autres rencontres, ASC Cambérène (16e, 7 points) recevra Génération Foot (11e, 11 points), tandis que Stade de Mbour (9e, 12 points) croisera à domicile Dakar Sacré-Coeur (7e, 16 points).

Cette 12e journée, riche en affiches et en enjeux, marque ainsi une reprise attendue du championnat et ouvre une phase retour qui s'annonce disputée à tous les niveaux du classement

Omar DIAW

Programme 12e journée

Samedi 24 janvier

16H 30 : Us Gorée-Us Ouakam

Dimanche 25 janvier (16h30

Teungueth FC - Wallydaan

ASC Jaraaf - AS Pikine

ASCE La Linguère - ASC HLM Dakar

Stade de Mbour - Dakar SC

Guédiawaye FC - AJEL Rufisque

ASC Cambérène - Génération Foot