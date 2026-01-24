Ile Maurice: Un passager perd la vie

24 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Nouveau drame sur nos routes. L'accident mortel s'est produit tôt ce samedi matin, vers 5 h 30, sur la route Nicolay, à Port-Louis. Une voiture a violemment percuté les garde-fous.

Le passager avant, grièvement blessé lors de l'impact, n'a pas survécu. Son décès a été constaté peu après l'accident. Son identité n'a pas encore été communiquée par les autorités. Les sapeurs-pompiers et la police sont rapidement intervenus sur les lieux afin de porter assistance et de sécuriser la zone.

Le conducteur du véhicule a été interpellé par la police. Les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogues effectués sur lui se sont révélés positifs, selon des sources policières.

Les officiers du poste de police de Plaine-Verte ont procédé aux premières constatations sur place. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

