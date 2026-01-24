Ile Maurice: Para-athlétisme - Noemi Alphonse rafle tout sur son passage

La double championne du monde au 100 m T54, Noemi Alphonse a fait flotter haut les couleurs du quadricolore mauricien à l'occasion des Summer Down Under Series à Canberra en Australie. La para-athlète mauricienne a dominé la compétition en remportant les cinq épreuves auxquelles elle a pris part, s'offrant au passage le record d'Afrique du 200 m en fauteuil.

Son camp d'entraînement intensif à l'Australian Institute of Sport, du 5 au 19 janvier, a définitivement porté ses fruits lors de cette compétition à Canberra. D'entrée de jeu, la championne du monde en titre sur le 100m T54 a confirmé son statut sur sa distance de prédilection. Intraitable lors des séries et en demi-finale, Noemi a produit sa meilleure course en finale, décrochant l'or en 16s41.

La performance la plus impressionnante est venue vendredi matin lorsqu'elle a conquis le 200 m avec un nouveau record d'Afrique en 28s30. Elle efface ainsi son ancienne marque de 28s51 réalisée le 26 mai 2022 à Nottwil en Suisse. Au 400 m, elle fut une nouvelle fois la seule à boucler le tour de piste sous la minute de course, s'imposant en 56s22.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'alignant sur le 800 m et le 1 500 m, Noemi Alphonse avait l'opportunité de tester le travail, réalisé sous la tutelle de Jean-Marie Bhugeerathee, axé sur l'endurance, la technique de course en peloton et l'optimisation de la poussée en vue des Jeux du Commonwealth prévus en juillet 2026. Au 800 m, elle a fait cavalière seule en tête pour s'imposer en 1:54s05 alors qu'au 1 500 m, elle l'a emporté en 3:52s71.

Pour sa part, Mehfooz Oozeer a aussi fait bonne figure sur les épreuves à Canberra. Engagé sur le 1 500 m en fauteuil, l'autre protégé de Jean-Marie Bhugeerathee a décroché la 3e place avec un temps de 3:46s47. Au 100 m, 400 m et au 800 m, le Mauricien a terminé au pied du podium sur ces trois courses avec des chronos respectifs de 15s59, 53s08 et 1:47s25.