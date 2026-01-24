Ile Maurice: Para-athlétisme - Noemi Alphonse rafle tout sur son passage

24 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

La double championne du monde au 100 m T54, Noemi Alphonse a fait flotter haut les couleurs du quadricolore mauricien à l'occasion des Summer Down Under Series à Canberra en Australie. La para-athlète mauricienne a dominé la compétition en remportant les cinq épreuves auxquelles elle a pris part, s'offrant au passage le record d'Afrique du 200 m en fauteuil.

Son camp d'entraînement intensif à l'Australian Institute of Sport, du 5 au 19 janvier, a définitivement porté ses fruits lors de cette compétition à Canberra. D'entrée de jeu, la championne du monde en titre sur le 100m T54 a confirmé son statut sur sa distance de prédilection. Intraitable lors des séries et en demi-finale, Noemi a produit sa meilleure course en finale, décrochant l'or en 16s41.

La performance la plus impressionnante est venue vendredi matin lorsqu'elle a conquis le 200 m avec un nouveau record d'Afrique en 28s30. Elle efface ainsi son ancienne marque de 28s51 réalisée le 26 mai 2022 à Nottwil en Suisse. Au 400 m, elle fut une nouvelle fois la seule à boucler le tour de piste sous la minute de course, s'imposant en 56s22.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'alignant sur le 800 m et le 1 500 m, Noemi Alphonse avait l'opportunité de tester le travail, réalisé sous la tutelle de Jean-Marie Bhugeerathee, axé sur l'endurance, la technique de course en peloton et l'optimisation de la poussée en vue des Jeux du Commonwealth prévus en juillet 2026. Au 800 m, elle a fait cavalière seule en tête pour s'imposer en 1:54s05 alors qu'au 1 500 m, elle l'a emporté en 3:52s71.

Pour sa part, Mehfooz Oozeer a aussi fait bonne figure sur les épreuves à Canberra. Engagé sur le 1 500 m en fauteuil, l'autre protégé de Jean-Marie Bhugeerathee a décroché la 3e place avec un temps de 3:46s47. Au 100 m, 400 m et au 800 m, le Mauricien a terminé au pied du podium sur ces trois courses avec des chronos respectifs de 15s59, 53s08 et 1:47s25.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.