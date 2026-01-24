Ile Maurice: Football - Les Waves sous pression

La Super League mauricienne reprend ses droits ce weekend avec la 9e journée, marquant la fin de la trêve festive. Le programme des rencontres, étalé sur samedi et dimanche, promet des duels indécis, notamment en haut du classement où seulement deux points séparent le leader, La Cure Waves, de son dauphin, Pamplemousses SC.

Samedi, trois matchs sont au programme, tous à 15h30. L'ASPL 2000, 8e avec 8 points, accueille le Cercle de Joachim, 3e, au stade St François-Xavier. Le Cercle, qui compte 14 points, cherchera à consolider sa position sur le podium face à une équipe de l'ASPL qui lutte pour s'éloigner de la zone de relégation. Les Curepipiens, doubles champions en titre, restent sur une défaite avant la trêve et sont dans l'obligation de renouer avec le succès s'ils veulent conserver leurs espoirs de titre.

Un match à enjeu direct se tiendra à George V où l'AS Vacoas/Phoenix (5e, 11 pts) affrontera les PAS Mates (10e, 0 pt). Les Mates, toujours à la recherche de leur premier point, auront fort à faire face à une équipe de Vacoas/Phoenix solide en milieu de tableau. Les Vacoassiens ont bouclé la première partie de saison sur un nul alors que la descente semble être inexorable pour les Mates.

L'AS Rivière du Rempart (6e, 11 pts) recevra le leader incontesté, La Cure Waves (1eᣴ, 21 pts), au stade Auguste Vollaire. Ce match sera un véritable test pour le leader, qui devra se méfier de la combativité de son hôte. En effet, les Nordistes, promus cette saison, jouent de manière décomplexée. Malheureusement pour eux, ils restent sur un partage de points en championnat et ils ont été éjectés des quarts de finale de la Republic Cup en milieu de semaine. Ils cherchent donc le rachat dans cette rencontre.

Dimanche, deux rencontres viennent clore cette 9e journée. L'US Beau-Bassin/Rose-Hill (9e, 6 pts) accueillera le Petite-Rivière-Noire FC (4e, 13 pts) au stade Sir Gaëtan Duval. Les locaux, avant-derniers, auront l'occasion de grappiller des points précieux pour le maintien face à une équipe de Petite-Rivière-Noire qui pourrait monter sur le podium en cas de bon résultat. La formation de l'Ouest s'est offert le scalp du Cercle de Joachim avant la trêve. Elle espère poursuivre sur sa lancée. De leur côté, les Rosehilliens ont déjoué les pronostics en Republic Cup. Peut-être un signe de redressement pour le relégable.

Le dernier match se jouera à Curepipe, mettant aux prises Chebel Citizen (7e, 10 pts) et Pamplemousses SC (2e, 19 pts). Pamplemousses, à l'affût d'un faux pas de La Cure Waves, cherchera impérativement la victoire pour rester dans la course au titre. Les Nordistes partent clairement favoris dans ce duel. Ils ont notamment éliminé les Citizens en quarts de finale de la Republic Cup mercredi et ont une attaque qui tourne à plein régime.