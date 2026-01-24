Sénégal: Ligue 1 - Le club de Ouakam obtient le nul vierge devant le leader Gorée

24 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 1, l'Union sportive de Gorée a concédé le nul vierge devant l'Union sportive de Ouakam (USO) samedi au stade Djagaly Bagayoko en match comptant pour la 12e journée du championnat .

Avec ce match nul, les insulaires sont assurés de conserver leur fauteuil à l'issue de cette journée , avec 23 points .

Pour sa part les ouakamois gagnent provisoirement deux places . Ils sont désormais à la 10e place avec 12 points.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le derby entre le Jaraaf et l'AS Pikine, prévue dimanche au stade Léopold Sedar Senghor, sera également très couru par les férus du championnat sénégalais.

Ce choc très attendu et souvent très intense entre Dakarois et Pikinois va être âprement disputé.

Les deux équipes se suivent au classement avec un écart d'un point seulement.

Le Jaraaf de Dakar, cinquième au classement, compte 17 points, soit un de plus que l'As Pikine, sixième.

L'équipe de la Médina (quartier de Dakar) va vouloir renouer avec la victoire, l'AS Pikine, de son côté, a une revanche à prendre sur le Jaraaf.

La saison dernière, l'équipe de la Médina avait battu les Pikinois au match aller.

Voici la suite du programme de la 12e journée dimanche

Teungueth FC - Wally Daan,

Jaraaf-AS Pikine,

Linguère -HLM,

Stade de Mbour-DSC,

Guédiawaye FC -AJEL,

Cambérène- Génération foot

Casa sports-SONACOS

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.