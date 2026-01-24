Sénégal: Kaolack - Le chef de la subdivision des douanes loue 'les performances' des unités en place

Kaolack — Les performances réalisées par les unités douanières de la région de Kaolack (centre) ont été passibles grâce à l'engagement et au professionnalisme de ses agents ainsi que le renforcement de la logique douanière, a affirmé samedi le lieutenant-colonel Pierre Sylva, chef de la Subdivision des douanes de cette partie du centre du Sénégal.

M. Sylva l'a dit en marge d'une opération d'incinération de produits illicites, initiée dans le cadre de la célébration de la journée internationale des douanes prévue lundi prochain, le 26 janvier.

"Ces performances ont possibles grâce à la détermination des agents sur le terrain, à leur engagement à servir et à protéger leur pays mais aussi à leur professionnalisme qui a fait qu'ils parviennent à déjouer les tentatives des trafiquants et à contrecarrer toute volonté d'introduire des produits prohibés dans le territoire national", a-t-il fait valoir.

Selon lui, ces douaniers ne se fondent pas seulement sur leurs capacités personnelles, ils s'appuient également sur la logistique douanière que la Direction générale des douanes (DCD) a mise à la disposition de toutes les équipes des Subdivisions régionales du pays.

"Cette logistique douanière est composée de véhicules tout-terrain, qui s'adaptent à tous les types de terrains, de drones de surveillance très performants, de scanners portatifs et de robots fouineurs acquis dans le cadre du Programme de modernisation de l'administration des douanes (PROMAD)", a signalé Le lieutenant-colonel Pierre Sylva,

D'après lui, le renseignement est "essentiel" parce qu'étant le "nerf de la guerre" en matière de lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée.

"Il ne s'agit pas simplement de compter sur les hommes, même s'ils sont bons, ou sur la logistique, même si elle est indispensable. Il faut les combiner avec la présence des hommes bien formés, bien engagés, très professionnels et du matériel sophistiqué et du renseignement, qui vous permettent de pouvoir cerner le périmètre de surveillance que vous avez", a indiqué le lieutenant-colonel Sylva.

"Nous ne pouvons pas avoir à chaque localité, un élément des douanes. Les frontières sont tellement larges qu'aucun corps ne peut se prévaloir, aujourd'hui, de pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire", a-t-il fait noter.

Puisque leurs hommes ne peuvent pas être partout, les responsables de la Subdivision des douanes de la région de Kaolack font une "couverture stratégique", en tenant les points sensibles et/ou névralgiques, tout en comptant sur le renseignement et la bonne collaboration des populations.