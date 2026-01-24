Sénégal: Mbacké - Inauguration du marché central de Sadio

Mbacké — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a procédé, samedi, à l'inauguration du marché central de Sadio, une commune du département de Mbacké (centre), réalisé dans le cadre du Programme national de développement local (PNDL).

"Le marché central de Sadio illustre parfaitement notre vision. Il contribuera à dynamiser les échanges commerciaux, à soutenir l'entrepreneuriat, notamment féminin, et à améliorer les revenus des ménages. Il constitue un véritable levier de création de richesses et de développement durable pour la commune", a déclaré le ministre lors de la cérémonie d'inauguration en présence du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Sall, du maire de Sadio, et du Coordonnateur du PNDL.

Selon lui, cette infrastructure est un outil essentiel au service de l'économie locale, de l'emploi et du développement durable de la commune.

La réalisation de ce marché permet également de moderniser un espace économique central et d'améliorer durablement les conditions de travail des commerçants, en particulier des femmes, considérées comme de véritables piliers de l'économie locale, a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé sa conviction que le développement du pays repose sur le renforcement des collectivités territoriales, insistant sur l'importance de l'autonomie des communes et d'une collaboration "sincère et efficace" entre son département et les élus locaux.