Sénégal: Mbacké - Inauguration du marché central de Sadio

24 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a procédé, samedi, à l'inauguration du marché central de Sadio, une commune du département de Mbacké (centre), réalisé dans le cadre du Programme national de développement local (PNDL).

"Le marché central de Sadio illustre parfaitement notre vision. Il contribuera à dynamiser les échanges commerciaux, à soutenir l'entrepreneuriat, notamment féminin, et à améliorer les revenus des ménages. Il constitue un véritable levier de création de richesses et de développement durable pour la commune", a déclaré le ministre lors de la cérémonie d'inauguration en présence du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Sall, du maire de Sadio, et du Coordonnateur du PNDL.

Selon lui, cette infrastructure est un outil essentiel au service de l'économie locale, de l'emploi et du développement durable de la commune.

La réalisation de ce marché permet également de moderniser un espace économique central et d'améliorer durablement les conditions de travail des commerçants, en particulier des femmes, considérées comme de véritables piliers de l'économie locale, a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a, par ailleurs, réaffirmé sa conviction que le développement du pays repose sur le renforcement des collectivités territoriales, insistant sur l'importance de l'autonomie des communes et d'une collaboration "sincère et efficace" entre son département et les élus locaux.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.