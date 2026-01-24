Sénégal: Mabouba Diagne appelle les producteurs de riz à relever les défis de la productivité et de la commercialisation

Saint-Louis — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, a invité les producteurs de riz à relever les défis de la productivité et de la commercialisation, relevant que malgré les progrès enregistrés lors de la dernière campagne, le Sénégal importe encore plus d'un million de tonnes de riz blanc.

"Des défis persistent, notamment en matière de productivité et de commercialisation. Malgré nos progrès, le Sénégal importe encore plus d'un million de tonnes de riz blanc, pesant lourdement sur notre balance commerciale", a affirmé le ministre notant que "dans un marché international incertain et spéculatif, cette dépendance est un risque que nous ne pouvons plus courir".

Le ministre s'exprimait samedi à Saint-Louis où il a lancé officiellement la campagne de saison sèche chaude 2026 dans la vallée du fleuve Sénégal au cours d'un atelier organisé par la Société d'aménagement des terres du delta et de la Falémé (SAED).

Il a indiqué que "c'est précisément pour renverser cette tendance et changer de paradigme que le gouvernement a décidé de passer d'un soutien dispersé à une dynamique intégrée, structurée et durable".

Notant que "la Stratégie de Souveraineté alimentaire (SSA 2025 - 2034) fixe des jalons audacieux, en parfaite cohérence avec l'Agenda national de transformation - Sénégal 2050", le ministre a soutenu la mission est "claire" pour le gouvernement.

"Il s'agit d'intensifier nos chaînes de valeur agricoles, de renforcer la résilience des territoires et réduire drastiquement notre dépendance aux importations", a-t-il assuré

Le ministre a ajouté que "dans cette perspective, la riziculture occupe une place centrale et grâce à nos ressources naturelles et aux infrastructures existantes, la Vallée du fleuve possède un potentiel exceptionnel".

Pour lui, "les résultats historiques de la campagne 2025, obtenus en dépit des contraintes rencontrées, prouvent que nous sommes sur le bon chemin pour marcher résolument vers l'atteinte de l'autosuffisance".'

Ousseynou Ndiaye, président du Comité interprofessionnelle de la riziculture riz (CIRIZ), a mis en avant les efforts fournis par la SAED pour accompagner les producteurs mais a pointé du doigt l'urgence de trouver un remède aux problèmes du financement de la campagne et de la commercialisation.

Les travaux ont été marqués par des échanges entre le ministre et les producteurs en présence du Directeur général de la SAED M. Alassane Ba.