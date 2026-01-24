Sénégal: Le ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire élabore un plan de travail annuel

24 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- Le ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire a élaboré, vendredi à Saly (Ouest), son Plan de travail annuel budgétisé, un instrument central d'opérationnalisation du Projet annuel de performance, a constaté l'APS.

"Ce document est extrêmement important, parce qu'il s'agit d'avoir une approche opérationnelle de la stratégie nationale de développement, mais également de la Lettre de politique sectorielle de développement du ministère", a dit le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione.

"Ce document stratégique va nous permettre de faire un très bon pilotage de la performance", a-t-il ajouté.

A travers ce plan, a encore expliqué M. Dione, "toutes les actions seront identifiées comme étant des activités, à travers des feuille de route, mécanismes et des indicateurs de vérification des réalisations".

Il a souligné l'importance de se baser sur un "très bon document, pour appréhender l'année".

Cet outil servira de feuille de route et permettra de "dérouler correctement" les activités et actions prévues, a précisé l'officiel.

