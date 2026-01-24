Sénégal: Bokhol - Plus de 80 000 tonnes de tomates industrielles attendues en 2026 (producteur)

Bokhol (Dagana) — Une production de plus de 80 000 tonnes de tomates est attendue cette année au Sénégal, a appris l'APS, samedi, du président de la Concertation sur la filière tomate industrielle.

"Cette année, nous avons emblavé plus de 2 500 hectares de tomates industrielles et nous nous attendons à une production nationale de plus de 80 000 tonnes de tomates fraîches devant être livrées aux industriels que sont la SOCAS et Takamoul Food pour différentes marques de produits", a indiqué Abdoulaye Dieng lors d'un entretien avec l'APS.

Il a toutefois précisé que la campagne a enregistré des pertes localisées avec plus de 20 hectares endommagés dans la zone de Bokhol et environ 7,5 hectares à Gaya, en raison des ravages causés par les criquets pèlerins.

M. Dieng a salué l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, qui a mis en place très tôt les intrants notamment les engrais subventionnés à plus de 50 %.

Selon lui, le respect du calendrier cultural ainsi que des conditions climatiques favorables ont contribué à renforcer les perspectives de production pour la campagne en cours.