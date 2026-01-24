Sénégal: Bokhol - Plus de 80 000 tonnes de tomates industrielles attendues en 2026 (producteur)

24 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bokhol (Dagana) — Une production de plus de 80 000 tonnes de tomates est attendue cette année au Sénégal, a appris l'APS, samedi, du président de la Concertation sur la filière tomate industrielle.

"Cette année, nous avons emblavé plus de 2 500 hectares de tomates industrielles et nous nous attendons à une production nationale de plus de 80 000 tonnes de tomates fraîches devant être livrées aux industriels que sont la SOCAS et Takamoul Food pour différentes marques de produits", a indiqué Abdoulaye Dieng lors d'un entretien avec l'APS.

Il a toutefois précisé que la campagne a enregistré des pertes localisées avec plus de 20 hectares endommagés dans la zone de Bokhol et environ 7,5 hectares à Gaya, en raison des ravages causés par les criquets pèlerins.

M. Dieng a salué l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, qui a mis en place très tôt les intrants notamment les engrais subventionnés à plus de 50 %.

Selon lui, le respect du calendrier cultural ainsi que des conditions climatiques favorables ont contribué à renforcer les perspectives de production pour la campagne en cours.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.