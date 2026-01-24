Cote d'Ivoire: Formation du nouveau gouvernement - Laurent Tchagba exprime sa gratitude et réaffirme son engagement

À la suite de la formation du nouveau gouvernement ivoirien, ce vendredi 23 janvier 2026, l'honorable Laurent Tchagba, ex-ministre des Eaux et Forêts, a adressé un message de reconnaissance, de gratitude et d'engagement renouvelé envers la Côte d'Ivoire.

Dans une note rendue publique, l'ancien membre du gouvernement a tenu à exprimer sa « profonde reconnaissance » et sa « sincère gratitude » au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour la confiance qu'il lui a accordée en le nommant ministre de 2018 à 2025. Sept années au cours desquelles Laurent Tchagba a eu la charge de conduire des politiques publiques dans un secteur stratégique pour le développement durable et la préservation des ressources naturelles du pays.

Il a également adressé ses remerciements au Premier ministre Robert Beugré Mambé ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues ministres des différents gouvernements auxquels il a appartenu. « J'ai eu l'honneur de travailler dans un esprit de collaboration, de solidarité et de dévouement au service de notre chère Nation », a-t-il souligné, mettant en avant la dimension collective de l'action gouvernementale.

Ses pensées reconnaissantes sont aussi allées à ses collaborateurs et à toutes ses équipes, dont « le professionnalisme, l'engagement et la loyauté » ont été, selon lui, déterminants dans la réussite des missions qui lui ont été confiées. L'honorable Laurent Tchagba a qualifié ces années passées au service de l'État d'« expériences inoubliables », riches en défis relevés et en accomplissements collectifs.

Dans son message, l'ex-ministre a exprimé sa conviction que chaque action entreprise durant son mandat a contribué, à son niveau, « au progrès et au rayonnement de la Côte d'Ivoire ». Une manière de réaffirmer son attachement au service public et à l'intérêt général.

Saluant la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale, Laurent Tchagba a adressé ses « chaleureuses félicitations » aux ministres reconduits ainsi qu'aux nouvelles personnalités appelées à servir le pays. Il a enfin assuré demeurer « disponible et pleinement engagé » pour la Côte d'Ivoire et pour le bien-être de ses concitoyens.

Député de la commune de Marcory, l'honorable Laurent Tchagba tourne ainsi une page de sa carrière ministérielle tout en réaffirmant sa détermination à continuer de servir la Nation sous d'autres formes.