Cote d'Ivoire: Notation financière - Afreximbank met fin à sa relation de notation avec Fitch Ratings

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a annoncé, vendredi 23 janvier 2026, la rupture officielle de sa relation de notation de crédit avec l'agence Fitch Ratings. La décision intervient à l'issue d'un examen interne approfondi, au terme duquel l'institution panafricaine estime que l'exercice de notation ne reflète plus une compréhension adéquate de son Accord de création, de sa mission ni de son mandat.

Dans un communiqué publié au Caire, Afreximbank affirme que cette séparation n'affecte en rien la solidité de son profil d'activité. La Banque souligne que ses fondamentaux demeurent robustes, portés par de solides relations avec ses actionnaires et par les protections juridiques prévues dans son Accord de création, signé et ratifié par l'ensemble de ses États membres.

Institution financière multilatérale panafricaine, Afreximbank est chargée de financer et de promouvoir le commerce intra-africain et extra-africain. Depuis plus de trois décennies, elle déploie des mécanismes de financement innovants pour soutenir la transformation structurelle du commerce africain, favoriser l'industrialisation et renforcer les échanges régionaux, contribuant ainsi à la croissance économique du continent.

Partenaire stratégique de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la Banque a lancé le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), adopté par l'Union africaine comme plateforme officielle de paiement et de règlement pour accompagner la mise en oeuvre de la ZLECAf. En outre, Afreximbank, en collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l'Union africaine, a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars afin de soutenir les pays engagés dans ce processus d'intégration commerciale.

Sur le plan financier, Afreximbank continue d'afficher des indicateurs solides. À la fin décembre 2024, ses actifs et engagements conditionnels dépassaient 40,1 milliards de dollars, tandis que ses fonds propres s'établissaient à 7,2 milliards de dollars. La Banque bénéficie par ailleurs de notations de catégorie investissement attribuées par plusieurs agences internationales, notamment GCR, Moody's, China Chengxin International Credit Rating Co. et la Japan Credit Rating Agency.

Afreximbank a évolué en un groupe comprenant, outre la Banque, le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (FEDA) et la filiale de gestion d'assurance AfrexInsure. Basée au Caire, l'institution réaffirme, à travers cette décision, sa volonté de préserver l'intégrité de son mandat et de renforcer son rôle de moteur du commerce et du développement économique en Afrique.