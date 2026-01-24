Cote d'Ivoire: Développement durable - Le Groupe SIFCA rejoint officiellement le Pacte mondial des Nations Unies

Le Groupe SIFCA, acteur majeur de l'agro-industrie en Afrique de l'Ouest et premier employeur privé en Côte d'Ivoire, a adhéré officiellement au Pacte mondial des Nations Unies. La cérémonie solennelle marquant cette adhésion s'est tenue à Abidjan, le jeudi 22 janvier 2026, en présence de représentants des Nations Unies, de dirigeants d'entreprises et de partenaires institutionnels.

Cette démarche s'inscrit dans la continuité des engagements du Groupe, qui place depuis 2007 les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au coeur de sa stratégie. Elle traduit une volonté claire d'aligner davantage ses pratiques avec les standards internationaux en matière de durabilité et de responsabilité sociétale des entreprises.

Saluant cette initiative, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Côte d'Ivoire, madame Helène N'Garnim-Ganga, a souligné que l'intégration de la durabilité dans la stratégie d'entreprise n'est plus seulement un impératif éthique, mais aussi un choix économique avisé. « Le Groupe SIFCA en est la preuve : chaque entreprise en Côte d'Ivoire, quelle que soit sa taille, peut accélérer la transformation durable du pays. Je les encourage vivement à rejoindre le Pacte mondial », a-t-elle déclaré.

À travers cette adhésion, le Groupe s'engage à respecter les Dix principes du Pacte mondial relatifs aux droits humains, aux normes du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption, tout en contribuant activement à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). « Cette adhésion traduit notre volonté de renforcer nos pratiques responsables et de contribuer à des solutions durables face aux défis climatiques, sociaux et économiques », a affirmé Nicolas Chabot, membre du Comité exécutif du Groupe, représentant le président du Conseil d'administration, Alassane Doumbia.

De son côté, Dominique Kadja, Directeur pays du Pacte mondial de l'ONU en Côte d'Ivoire, s'est félicité de l'arrivée du Groupe SIFCA au sein du réseau national. Il a rappelé que cette adhésion offre des avantages stratégiques majeurs, notamment l'intégration à un réseau mondial de plus de 25 000 entreprises et organisations, l'accès à des ressources de formation de haut niveau et un cadre structurant pour une communication transparente sur les progrès en matière de durabilité.

Présent dans les filières du palmier à huile, de l'hévéa et du sucre, le Groupe SIFCA réaffirme ainsi son ambition de concilier performance économique, préservation de l'environnement et impact social positif, au bénéfice de ses collaborateurs, des communautés et des territoires où il opère.