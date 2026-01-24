Cote d'Ivoire: Festival Gouaré de Cocody - La 2e édition a connu un grand succès, selon le promoteur

Le Festival Gouaré gagne en notoriété d'année en année. L'édition 2025 a enregistré le succès escompté, selon son initiateur.

Dr Gouaré Amême, président de la Fondation internationale Gouaré Amfiz (FIGA) et par ailleurs secrétaire général adjoint du Conseil national des exportations de Côte d'Ivoire (CNE), initiateur du Festival Gouaré, a dressé le bilan de cet événement au cours d'une rencontre tenue le jeudi 22 janvier 2026 à Cocody.

À l'en croire, la deuxième édition de ce festival s'est achevée sur une note de satisfaction, « consacrant la montée en puissance d'un événement désormais inscrit dans le paysage culturel et social d'Abidjan ». Le promoteur n'a pas manqué de relever « la mobilisation populaire, notamment celle de la jeunesse », le 24 décembre 2025. Ce qui, souligne-t-il, confirme la vocation inclusive de cet événement, devenu un outil de cohésion sociale et de valorisation de la dignité humaine. Ce jour-là, veille de Noël, des artistes et humoristes en situation de handicap ont montré l'étendue de leurs talents dans une ambiance festive.

Des dons à Ouellé, San Pedro...

Selon Dr Gouaré Amême, le festival constitue le point d'orgue d'une semaine caritative. Cette année, les oeuvres de bienfaisance ont eu lieu à l'intérieur du pays et dans certains quartiers précaires de la ville d'Abidjan. « Nous nous sommes rendus à Bendié Komenankro (Ouellé), à San Pedro (quartier Mosquée) et dans la capitale économique, Abidjan. Nous y avons offert des jouets, des fauteuils roulants, des vivres, etc., à plus de 2 000 enfants », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que ces actes de solidarité, posés avec l'appui de ses partenaires, visent à manifester la solidarité envers les personnes vulnérables et à consolider la cohésion sociale.

Dr Gouaré Amême a promis d'autres actions fortes dans les années à venir.