Madagascar: Football / Coach des Barea - Le ministre des Sports confirme la reconduction de Corentin Martins

La reconduction ou non du coach Corentin Martins a circulé dans les quotidiens et les réseaux sociaux ces derniers jours. Le ministre des Sports a apporté plus de précisions hier.

Le ministre a réagi aux informations non recoupées, qualifiées de fausses, affirmant notamment que « les salaires du coach Corentin Martins auraient été revus à la baisse ». Or, le contrat du technicien franco-portugais arrive normalement à échéance dans exactement une semaine. Une évaluation technique de sa prestation a été menée durant la première semaine de janvier, à l'issue du contrat tripartite liant le ministère, la Fédération malgache de football (FMF) et le sélectionneur.

« Après cette évaluation, le ministère et la fédération ont constaté un bilan positif, au regard des critères définis, notamment les qualifications à la CAN et à la Coupe du monde, mais aussi l'amélioration globale du niveau de la sélection nationale », a déclaré Alain Désiré Rasambany. « Nous avons ainsi décidé, d'un commun accord, de renouveler pour une année supplémentaire le contrat du sélectionneur des Barea, Corentin Martins », a-t-il ajouté.

Version finale du contrat

La lecture tournante du nouveau contrat entre le ministère et la fédération a pris fin jeudi. Le ministre a précisé qu'aucune officialisation n'a encore été faite.

« Il s'agit toujours d'informations confidentielles. Nous sommes surpris par les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant une baisse de salaire. À ce stade, notre décision porte uniquement sur la confirmation du renouvellement du contrat. Ce vendredi, nous allons arrêter la version finale, qui sera transmise demain à Corentin Martins », a-t-il martelé.

Le contrat reste tripartite. L'État, à travers le ministère des Sports, prend en charge la majeure partie des prestations du sélectionneur, tandis qu'un quart est assuré par la FMF. « La version finale du contrat devrait être disponible d'ici une semaine. Étant un document administratif, seule l'autorité ministérielle est habilitée à l'annoncer officiellement », a encore précisé le ministre.

Aucune indication n'a été donnée concernant une éventuelle révision à la hausse ou à la baisse des prestations du coach. À noter que la phase de groupes de la CAN 2027 débutera en septembre, avec un tirage au sort attendu après le tour préliminaire prévu en mars.

Un match amical à l'extérieur en mars

Préparation à la phase de groupes de la CAN 2027. Un match amical est prévu durant la prochaine fenêtre FIFA, entre le 23 et le 31 mars. Le stade Barea ne pourra pas encore recevoir ce match. « Nous sommes en plein processus, ou plutôt à la finalisation des recommandations de la CAF, surtout concernant la pelouse. Celle-ci pourrait être remplacée intégralement par un gazon semi-hybride, d'après le conseil de la fédération», souligne le ministre Alain Désiré Rasambany. Cela va encore prendre du temps et, bien évidemment, un budget important. « Nous sommes actuellement en train de discuter du projet avec les partenaires et l'État. Les recommandations devraient être honorées dans quelques mois, sans donner de précisions, pour pouvoir obtenir l'homologation définitive. Le stade devrait être prêt pour les prochains matchs officiels des Barea, vers la fenêtre FIFA au mois de juin. »