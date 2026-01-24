Madagascar: Relations internationales - L'Égypte tend la main à la refondation

L'Égypte confirme son soutien à la refondation à Madagascar. Le Premier ministre et l'ambassadrice égyptienne ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale.

L'Égypte affirme sa volonté de soutenir le processus de refondation engagé à Madagascar. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, et Rabab Saïd Abdou Abdelhadi, ambassadrice d'Égypte, hier, au palais d'État de Mahazoarivo.

Les perspectives de renforcement et d'élargissement de la coopération bilatérale ont ainsi été au coeur des échanges entre le chef du gouvernement et la diplomate égyptienne. Les deux personnalités ont ainsi passé en revue les axes prioritaires pour booster le développement du pays. Le Premier ministre a souligné la nécessité d'investir dans des infrastructures adaptées aux réalités locales et aux besoins fondamentaux de la population, selon une communication publiée sur la page Facebook de la primature.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables, de la santé et de la gestion durable de l'eau ont été identifiés comme des domaines clés d'intervention, appelés à bénéficier d'un appui technique et d'un partage d'expériences de la part de l'Égypte. Le locataire de Mahazoarivo a ainsi exprimé son souhait de consolider et d'intensifier cette coopération, dans une logique de bénéfices mutuels et de développement partagé.