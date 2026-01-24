Madagascar: Concert - Nate Tex dévoile son deuxième album

Le groupe Nate Tex marque une nouvelle étape de son parcours artistique avec la sortie officielle de Za, un deuxième album de douze titres.

Après un premier album qui a su capter l'attention du public, Nate Tex confirme son évolution artistique avec la sortie de Za, un deuxième opus profondément ancré dans l'émotion et l'identité musicale du groupe. Cet album, composé de douze titres, réunit quatre morceaux déjà connus et huit nouvelles créations, traduisant à la fois la continuité du travail artistique du groupe et une maturité assumée.

La présentation officielle de cet album s'est tenue hier à la Cité des Cultures, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle Nate Tex a partagé la vision et l'esprit ayant guidé la conception de Za. À travers cet opus, le groupe utilise la musique comme un véritable outil de transmission d'émotions, chaque titre racontant une part de son histoire, de son vécu et de son cheminement artistique. L'album se veut sincère, profondément humain et fidèle aux sensibilités qui façonnent l'univers musical de Nate Tex.

La sortie de Za sera officiellement célébrée lors d'un concert de promotion prévu le 8 février au CCEsca, à partir de 15 heures. D'une durée estimée à trois heures, cet événement constituera la présentation scénique officielle de l'album au public, dans un esprit de partage et de proximité entre les artistes et leurs fans.

Diversité

Sur le plan musical, Za se distingue par une grande diversité de styles, mêlant rock, sonorités locales et chants de louange. Cette richesse sonore témoigne de la volonté du groupe d'explorer différents horizons tout en restant attaché à ses racines culturelles.

Plusieurs collaborations viennent enrichir l'album, avec des titres interprétés en solo et en duo, notamment avec Micky, Benson et Bolo, entre autres. Le concert accueillera également des artistes surprises, qui viendront compléter les prestations prévues sur scène. La sonorisation de l'événement sera assurée par SARY SY FEO.MG, tandis que l'organisation est confiée à Grace Event.

Avec Za, Nate Tex affirme pleinement son identité musicale, son évolution artistique et sa volonté d'offrir au public une expérience authentique, intense et innovante, confirmant ainsi sa place sur la scène musicale actuelle.