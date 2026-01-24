Sénégal: Diarrère - Les jeunes invités à se lancer dans l'apiculture

Diarrére — L'apiculteur-entrepreneur Mbacké Ndiaye a invité, samedi, les jeunes à se lancer dans l'apiculture pour soutenir l'économie de Diarrére, une commune du département de Fatick, où il y a beaucoup d'abeilles.

"Nous avons des attaques d'abeilles très souvent dans les villages et hameaux. Il y a beaucoup d'abeilles dans cette zone et on peut exploiter le miel pour se nourrir, se soigner et mieux bâtir un emploi qui peut nous aider à joindre les deux bouts", a-t-il déclaré.

Mbacké Ndiaye s'exprimait au terme d'une Journée portes ouvertes dédiée à l'entreprenariat pour le développement de la commune de Diarrére.

Selon lui, la filière apicole peut être la locomotive du développement économique de la zone si elle est accompagné par les collectivités territoriales.

Il a indiqué qu'une ferme apicole de trois hectares peut employer en moyenne 100 personnes. "On peut y exploiter le miel et fabriquer plusieurs autres produits à base de miel", a ajouté M. Ndiaye.

"Les jeunes de la localité sont porteurs de projets mais ne disposent d'aucun moyen pour leur mise en oeuvre. C'est pourquoi, nous avons jugé nécessaire de discuter, d'échanger sur comment exploiter le potentiel que nous offre la nature", a-t-il expliqué.

Il a estimé que c'est une voie qui peut sortir les jeunes filles et garçons non scolarisés de l'oisiveté et aussi lutter contre l'immigration irrégulière.

"Nous n'avons pas grand chose. Pas de cours d'eau ni de routes adéquates mais nous avons des terres exploitables et une forêt dense. J'invite tout le monde à prendre l'initiative pour sortir Diarrére de son enclavement", a plaidé Mbacké Ndiaye.