Sénégal: Kaolack - Incinération de produits prohibés d'une contrevaleur de près de six milliards de francs CFA

Kaolack — La Subdivision régionale des douanes de Kaolack (centre) a procédé, samedi, à l'incinération de plusieurs tonnes de produits prohibés, d'une contrevaleur totale de près de six milliards de francs CFA, a constaté l'APS.

Il s'agit notamment de 1,671 tonnes de chanvre indien, 5,870 tonnes de médicaments à usage humain et vétérinaire, 817 kilogrammes de tabac bas, un produit utilisé par les femmes, d'un important lot d'ecstasy et de 4,900 milliards de francs CFA en faux billets.

Ces produits illicites ont été saisis dans la période de janvier 2024 à fin novembre 2025, selon le lieutenant-colonel Pierre Sylva, chef de la Subdivision régionale des douanes de Kaolack, en présence du gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Wat, ainsi que des autorités judiciaires, militaires et paramilitaires.

Selon l'autorité administrative de la région de Kaolack, cette opération montre, à suffisance, tous les moyens déployés, au quotidien, par les unités douanières pour faire face au développement de l'économie criminelle.

Pour M. Watt, ces saisies montrent que la Douane a toute sa place dans la chaîne sécuritaire nationale.

"Cela montre également, qu'au-delà de la perception de recettes, la douane est un véritable rempart contre le développement de l'économie criminelle au niveau de nos territoires. Et c'est un message qui est adressé à toutes les personnes qui sont malintentionnées, pour leur dire que l'ensemble des FDS (Forces de défense et de sécurité), dand leur comportement vaillant, feront tout pour essayer de réprimer toute activité qui va à l'encontre du développement de notre pays et de la protection de sa jeunesse", a-t-il expliqué.

Signalant que le taux monnayage aussi constitue un problème sérieux pour l'économie nationale, le gouverneur de la région de Kaolack a estimé que les populations doivent le comprendre comme tel.

"La douane a besoin d'être accompagnée; il ne faudrait pas voir en la douane un service qui fait simplement de la répression, elle fait également dans la protection, dans l'amélioration des recettes de notre pays. Sous ce rapport, nous avons tous le devoir de collaborer avec elle et avec toutes les FDS", a-t-il lancé.

Le chef de l'exécutif régional a appelé les citoyens à collaborer avec les forces de défense et de sécurité.

"Les FDS ne peuvent être performantes que si le renseignement leur provient. D'autant plus que la région de Kaolack fait face à plusieurs menaces et à des vulnérabilités également", a insisté Mouhamadou Moctar Watt.