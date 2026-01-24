Sénégal: Ziguinchor - Une randonnée pour sensibiliser sur la vaccination HPV et le dépistage du cancer du col de l'utérus

Ziguinchor — Le district sanitaire de Ziguinchor, en collaboration avec le secteur de l'éducation et plusieurs partenaires, a organisé, samedi, une randonnée pour sensibiliser sur la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) et le dépistage du cancer du col de l'utérus, a constaté l'APS.

Cette activité vise principalement les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans, considérées comme la cible prioritaire de la vaccination HPV, a expliqué le docteur Papa Amadou Diallo, adjoint au médecin-chef du district sanitaire de Ziguinchor.

Selon lui, le choix du milieu scolaire s'explique par le fait que la majorité des filles de cette tranche d'âge se trouvent dans les établissements d'enseignement.

"Le cancer du col de l'utérus ne peut être efficacement combattu que par la prévention, et la prévention primaire passe impérativement par la vaccination", a-t-il souligné, rappelant que le vaccin est administré en deux doses espacées de six mois.

Le docteur Diallo a également mis en exergue les trois niveaux de prévention du cancer, insistant sur le coût élevé de la prise en charge des cas avancés et sur l'importance de privilégier la vaccination avant l'exposition aux facteurs de risque.

De son côté, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, Ibrahima Khalil Sakho, s'est réjoui de l'implication du secteur éducatif dans cette initiative.

Il a salué la mobilisation du corps enseignant, notamment celle du Réseau des femmes enseignantes, qui a contribué à la réussite de l'activité.

"Les enfants âgés de 9 à 14 ans correspondent aux élèves du cycle élémentaire et du moyen. Toute action visant à protéger leur santé ne peut que nous satisfaire", a-t-il déclaré, ajoutant que les enseignants sont également concernés par le dépistage, notamment lors des campagnes organisées à l'occasion d'Octobre rose.

Pour sa part, la présidente de l'Association des sages-femmes de la région de Ziguinchor, Mariama Ba Dramé, a indiqué que cette randonnée s'inscrit dans une vaste campagne de sensibilisation pilotée par le district sanitaire, sous la supervision du directeur régional de la Santé, le docteur Youssouf Tine, et du médecin-chef du district de Ziguinchor.

Elle s'est montrée optimiste quant à l'impact de l'activité, affirmant que les messages de sensibilisation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et la vaccination des jeunes filles ont été bien reçus par les populations de la commune de Ziguinchor.