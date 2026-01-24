Sénégal: Une universitaire met en exergue la place centrale du wolof au cycle primaire

Dakar — Dr Ndiabou Séga Touré, enseignante -chercheure à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a mis en exergue, samedi, la place centrale qu'occupe la langue wolof dans la vie quotidienne des apprenants au cycle primaire.

"On observe une forte diversité linguistique où le wolof occupe une place centrale dans la vie quotidienne des apprenants", a-t-elle déclaré.

Dr Touré intervenait lors d'un panel sur le thème "Enseignement, traduction et langues africaines/européennes" à l'occasion du colloque international dédié au chanteur sénégalais, Souleymane Faye.

Axé sur le thème, "Souleymane Faye 50 ans de création : entre mémoire, musique et société", ce colloque international de deux jours (23-24 janvier) enregistre la participation des professeurs d'universités ainsi que d' acteurs culturels venus de divers horizons.

Concernant le panel, Dr Ndiabou Séga Touré a expliqué qu'il "s'agissait de voir comment on pouvait proposer un projet d'intégration des langues nationales dans le cycle élémentaire en utilisant comme support des textes endogènes, qui sont issus de notre propre culture et en langue nationale", faisant allusion au morceau "Caabi ji" de Souleymane Faye.

D'après elle, l'idée de cette démarche c'est également de tenir compte des faits observés, c'est à dire comment les élèves, qui bénéficient de cette intégration des langues nationales, ont de meilleurs résultats.

"Les enfants ont une facilité à basculer d'une langue à l'autre, car ils associent chaque langue à une situation de communication. Donc, s'ils sont à l'école, ils vont essayer le français, mais peut-être qu'à la maison, ils vont parler deux ou trois langues", fait valoir Dr Touré.

Pour favoriser l'enseignement bilingue, l'expert en didactique, Dr Thierno Ly, estime qu'il faut créer "les conditions pour utiliser des compétences écrites, orales, de construction de sens et de structuration de sens par l'écriture par exemple".

La création des compétences orales et écrites reste une démarche possible, dans la mesure où les enfants ont cette capacité d'apprendre plusieurs langues en même temps, a t-il souligné.

"Du point de vue cognitif, un enfant peut parfaitement acquérir plusieurs langues sans aucune difficulté", a-t-il ajouté.