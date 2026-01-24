Ile Maurice: La langue nationale n'est plus recalée comme matière principale au HSC

Déblocage spectaculaire. Le conseil des ministres a décidé hier, que le Kreol Morisien (KM) sera proposé comme matière principale au Higher School Certificate dès cette année scolaire.

C'est le dénouement d'un long cheminement, pour ne pas dire combat, qui a culminé la veille, jeudi, avec un appel cinglant d'Arnaud Carpooran, président du Creole Speaking Union, sur une radio privée.

Selon lui, l'absence du KM comme «main» au HSC était une situation «profondément injuste et discriminatoire. Li pa korek ki sak fwa mem parti zelev ki dan linsertitid. Le nombre d'élèves ayant pris part à l'examen de KM au SC, c'est-à-dire 650, est une indication claire de l'intérêt pour cette matière. Kouma dir pe pini zot akoz zot inn fer KM. Ce serait immoral d'ignorer cela et de nous contenter de nos habitudes. Zis pou sa size-la ki ena sa bann problem-la», s'était insurgé Arnaud Carpooran.

Mais après avoir pris connaissance de la décision du conseil des ministres de reconnaître le KM comme «main» au HSC, Arnaud Carpooran n'a pas caché sa grande surprise d'abord. Son immense joie ensuite. «Je suis extrêmement heureux que le Premier ministre, le Deputy Prime minister, le gouvernement dans sa globalité, aient été sensibles à l'appel du coeur lancé par des enfants de la République. Ils ont eu confiance dans la parole d'un gouvernement. Désormais, ils pourront choisir la langue nationale en HSC. C'est un moment important dans l'histoire de l'île Maurice postindépendance. En dépit des malentendus, le gouvernement a répondu positivement. Je l'en remercie du fond du coeur.» Une réunion des divers partenaires concernés, dont le Creole Speaking Union, est prévue ce matin au ministère de l'Education.

Face aux objections répétées, qui ont surgi au fil des ans, retardant l'entrée du KM comme «main» au HSC, Arnaud Carpooran rappelle qu'une série d'institutions - le Creole Speaking Union, l'université de Maurice, le Mauritius Institute of Education, le Mauritius Examinations Syndicate - ont collaboré pour activer le processus de reconnaissance du KM comme «main». «Au lieu d'attendre une décision ministérielle, pou lerla nou koumans travay», des actions concertées ont déjà été menées.

Dans le plan d'action : répondre au besoin de manuel pour le papier sur la littérature. Une anthologie a été réalisée. «Du point de vue matériel, tout est prêt», a fait ressortir Arnaud Carpooran. Autre point d'achoppement fréquemment évoqué : le manque d'enseignants de KM. «Le ministère de l'Éducation a demandé à l'UoM de proposer un professional diploma en KM. Une douzaine d'enseignants de français et d'anglais au niveau secondaire se sont portés volontaires pour assurer des classes de KM. Donc, en termes de ressources humaines, le nécessaire a aussi été fait.»

Dans le sillage d'une réunion du board du Creole Speaking Union, le mercredi 21 janvier, une autre situation inquiétante a été signalée. Dans certains collèges, privés et publics, des recteurs auraient pris la décision de ne pas comptabiliser le Credit en KM parce qu'il n'apparait pas sur le result slip du SC ou du General Certificate of Education, pour permettre à des élèves de passer en HSC. L'escalade aurait commencé. Des enseignants auraient évoqué la question avec des élèves qui sont en Grade 11, pour les informer que le Credit en KM pourrait ne pas être pris en compte dans la décision de passer en HSC.

Il avait dit

En janvier 2025, la question avait été posée concernant des futurs lauréats ayant choisi le KM. Mahend Gungapersad, ministre de l'Éducation avait rassuré en indiquant que ce point a également été pris en compte. «Il est important que la population comprenne que le KM est corrigé par le National Examinations Board et non par Cambridge. Nous travaillons sur ce dossier pour garantir que ces élèves ne soient pas désavantagés. Une option de bourse distincte est actuellement à l'étude.»

Ministère de l'éducation : la balle dans le camp de Cambridge

Jeudi, au ministère de l'Éducation, une source autorisée rappelait que «cette volonté [que le Kreol Morisien puisse, à terme, être offert comme matière principale], aussi louable et forte soit-elle, ne peut être transformée en engagement institutionnel tant que Cambridge n'a pas confirmé son positionnement, qu'aucune communication formelle n'a été reçue, qu'aucune validation du curriculum et administrative n'est actée, et qu'aucune circulaire ministérielle ne l'a officialisé.» Selon le ministère de l'Éducation, la polémique autour du KM au niveau principal procède davantage du «malentendu et de la précipitation que de l'analyse factuelle».

Il soulignait que les recteurs ont déjà été informés que «les notations Credit obtenues au SC en KM sont considérées comme un Credit, que ce Credit peut être comptabilisé dans les critères de promotion en Grade 12». Pour le KM au SC, comme en Sub en Lower Six, l'épreuve est possible grâce au National Education Board, qui dispose d'un cadre pour reconnaître le National School Certificate en KM. Pour le KM comme «main», «l'enjeu est différent : il implique Cambridge, donc un calendrier, une gouvernance et une validation externes. On ne peut donc pas exiger ce qui n'est pas encore juridiquement acté». Un macadam qui aurait été aplani par le conseil des ministres.