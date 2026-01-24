Ile Maurice: Décisions jugées incohérentes et injustes

opinion

La Ministry of Health Employees Union (MHEU) et la Federation of Public Sector and Other Unions (FPSOU), ont dressé un constat sévère du rapport du Pay Research Bureau (PRB), le vendredi 23 janvier, dénonçant une série de décisions jugées incohérentes et injustes pour les fonctionnaires.

Le président de la MHEU, Amarjeet Seetohul, a fait ressortir : «Si le secteur privé est souvent perçu comme le principal moteur de la richesse nationale, le secteur public demeure un pilier incontournable du développement.»

Les services de santé et de sécurité publique ainsi que l'ordre social constituent des prérequis essentiels à l'attractivité du pays, dit-il, tant pour les investisseurs que pour les touristes. Toute dégradation de ces services porte atteinte à l'image du pays et freine l'activité économique. Il a rappelé qu'après le révision salariale de 2024, un employé occupant un grade inférieur percevait un salaire de base de Rs 10 200. Avec le salaire minimum, celui-ci est passé à Rs 17 100, soit une hausse de Rs 7 000, mais cette augmentation n'a pas été correctement intégrée dans les grilles salariales du PRB, entraînant un manque à gagner important pour de nombreux fonctionnaires, en particulier ceux des classes moyennes et en dessous de l'échelle.

Le syndicaliste a également abordé la Sunday Allowance. Les employés du secteur médical sont épuisés à cause d'un manque de personnel. «C'est primordial de payer les personnels du secteur médical car c'est dans l'intérêt du public.» La Sunday Allowance assurait la continuité des services durant le week-end. En son absence, il y aurait des conséquences graves sur la qualité des services aux patients. Il a aussi dénoncé le manque de mesures concrètes en faveur des Health Care Assistants, dont le travail est physiquement exigeant et souvent sous-valorisé. Ces derniers plaident pour une meilleure formation, la création de postes intermédiaires, tels que celui de Senior Health Care Assistant ainsi qu'un âge de retraite optionnel à 55 ans afin de tenir compte de la pénibilité du métier. Pour eux, si un travailleur est en colère, frustré et démotivé, il n'y aura pas d'impact sur l'économie.

Le président et négociateur de la FPSOU, Vijay Bundhun, a tiré la sonnette d'alarme face à la démotivation croissante dans le secteur public après la publication du rapport du PRB. Selon lui, ce rapport a provoqué un profond malaise chez les fonctionnaires, affectant leur motivation et leur engagement au travail. Il s'est élevé contre la remise en question de certaines allocations déjà décidées, estimant qu'elles ne peuvent être supprimées de manière unilatérale sans consultation préalable. «Une allowance qui a déjà été décidée ne peut pas être arrêtée du jour au lendemain, sans aucune discussion», a-t-il déclaré. Vijay Bundhun a également souligné que le travail dominical représente un sacrifice pour les fonctionnaires concernés. Travailler un dimanche, a-t-il expliqué, entraîne une perturbation de la vie familiale et sociale, qui risque à terme d'avoir un impact négatif sur la qualité des services au public.