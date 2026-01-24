Ile Maurice: Sushita Gokool-Ramdoo - L'enseignement chevillé à son corps de techno-créative

Les résultats au School Certificate (SC) sont en baisse. Et si ce déclin relevait moins des capacités des élèves que de la manière dont ils abordent l'anglais et l'examen lui-même ?

C'est à partir de ce constat que l'édupreneure Sushita Gokool-Ramdoo, experte en innovation pédagogique et en eLearning, a conçu une plateforme d'apprentissage innovante, «Fearless and Fluent in English», alignée sur le syllabus d'anglais du SC. Celle-ci sera lancée en février avec une ambition claire : aider les élèves à se préparer autrement, en misant sur l'interactivité, l'accompagnement et la confiance en soi. Découvrons-la.

Ce que propose aujourd'hui Sushita Gokool-Ramdoo est le fruit de l'expérience et de l'expertise développées au fil de son parcours. Un BA English (Hons) au Lady Shri Ram College de Delhi lui permet de décrocher un poste d'enseignante d'anglais au College du St-Esprit. Par la suite, elle rejoint le Collège des Ondes (exMCA) avant d'y devenir Lecturer au département de la Formation à Distance (FAD), supervisant tuteurs et programmes hybrides.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Grâce à une bourse du Commonwealth, elle obtient un Master in Education and International Development à l'University College de Londres, qui lui a «fait voir l'éducation dans une autre perspective, c'est-à-dire hors de la salle de classe avec un transfert de l'apprentissage vers la pratique dans le monde réel, personnel et professionnel.» À son retour, elle conçoit avec ses collègues des cours pour Mauritius Telecom,le ministère de l'Égalité des genres et celui de la Fonction publique. «À l'époque, on créait des cassettes audio avec des effets sonores, on faisait des tournages avec des talents que l'on recrutait pour illustrer le cours. C'était de la formation à distance classique, mais les pédagogie et andragogie (Ndlr: éducation des adultes) appropriées permettaient à l'apprenant d'être responsable de son apprentissage, de se l'approprier, renforçant ainsi ses compétences métacognitives.»

Elle élargit aussi ses compétences avec un Master en Adult Education, obtenu grâce à une bourse Fulbright à la Penn State University aux États-Unis, où elle a travaillé avec le professeur Michaël G. Moore, sommité américaine en FAD, qui l'a inspirée à fonder toutes ses activités d'enseignement et d'apprentissage sur des théories pédagogiques solides et adaptées.

À son retour, elle intègre la Tertiary Education Commission (TEC) comme Distance Education Officer et chef suppléante du département, participant à la conception de ce qui allait devenir l'Open University, tout en coordonnant un portfolio international avec l'ADEA et l'UNESCO sur la FAD. «Cela m'a permis de m'ancrer avec des experts partageant la même vision de l'éducation pour le développement durable.» Elle y restera treize ans.

Brasser large

Nommée conseillère auprès du ministre Lormus Bundhoo au ministère de l'Environnement de 2009 à 2011, elle a élaboré l'Environment Literacy Programme visant à sensibiliser les enfants et les adultes sur le changement climatique. C'est en Australie qu'elle a soutenu sa thèse doctorale intitulée Bridging Transactional Distances in Distance Education: Implications for Student Persistence, Quality Assurance and National Policy Development. Forte d'une expérience académique et professionnelle issue de plusieurs systèmes éducatifs - mauricien, indien, européen, américain, canadien, australien, français et britannique -, elle se situe à la croisée de cultures et de pratiques pédagogiques variées, ce qui a nourri sa vision de l'éducation et de l'innovation pédagogique.

Ayant regagné la TEC, elle a notamment élaboré la National Policy for Distance Education, jamais rendue publique, et a été la rédactrice principale, recrutée par Mott McDonald/Luxconsult, du chapitre consacré à l'éducation dans le document stratégique Maurice, Île Durable, en s'appuyant sur les informations et recommandations émergeant de plusieurs séries de consultations, menées pour l'élaboration de cette politique.

Elle a ensuite intégré la compagnie Transinvest en tant que responsable de la FAD où elle a conçu et mis en oeuvre l'architecture d'apprentissage en ligne calquée sur la mission et la vision du groupe Colas. Elle a conçu et déployé des programmes innovants pour le personnel à faibles niveaux de littératie et numératie, renforçant leurs compétences numériques et leur inclusion professionnelle. Cet événement inédit, issu de recherches, a même été publié sous forme de chapitre de livre.

Toutes ces expériences lui ont valu, pendant la pandémie de Covid-19, d'être sollicitée par des organisations donatrices internationales pour digitaliser leurs formations existantes et créer de nouveaux programmes, en appliquant les principes de l'apprentissage actif et de l'éducation au développement durable. «C'est alors que j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur l'eLearning. Pour le compte de la GIZ (Agence allemande de coopération internationale), j'ai, entre autres, formé les ingénieurs de l'ECOWAS à devenir des formateurs à distance. J'ai également numérisé un cursus pour les médecins sur le virus Ebola pour l'African Centre for Disease Control et développé des cours pour aider les femmes à répondre aux appels d'offre dans le secteur de la construction (ANWIN/GIZ), ainsi qu'un programme pour la Procurement Authority de Zambie. Aujourd'hui, aucun domaine n'échappe à la formation à distance.»

Ces missions ont débouché sur la création de sa société de conseil, Learn@ctiv International, qui est à la croisée de la technologie et de la pédagogie. «Après avoir exploré de nombreux horizons professionnels et interagi avec des publics très variés, c'est avec beaucoup de nostalgie, que je suis revenue à mon premier amour : l'enseignement aux élèves du secondaire.» Constatant qu'ils restaient toujours appréhensifs face aux examens d'anglais au niveau du SC, elle a conçu un cours interactif à la fois pédagogique et ludique, sur une plateforme d'apprentissage.

Aller à la source

Plutôt qu'enseigner la langue, elle met l'accent sur la manière d'aborder l'examen d'anglais, les devoirs et la notation. C'est ainsi qu'est née Fearless and Fluent in English, un cours qui prend sa source dans son expertise internationale et ses racines mauriciennes et qui renforce l'enseignement scolaire de manière complémentaire.

Concrètement, Fearless and Fluent in English est une méthode moderne et structurée, mêlant design pédagogique, théories d'apprentissage et technologies éducatives. «Alignée sur le programme d'anglais du SC, la plateforme propose des ressources multimédias - vidéos, audios, exercices interactifs, jeux, infographies et fiches pratiques - avec des avatars principaux (Heroic Hannah, Super Shrayan, Fantastic Fila) qui représentent notre population cosmopolite, tout en étant des ancrages pédagogiques.»

Elle ajoute que de nombreux élèves s'entraînent sur des questions sans comprendre comment le sens et la notation sont construits. Elle compare sa pédagogie à l'allégorie de la caverne de Platon : «Les élèves observent souvent les ombres - questions d'examen, corrigés types, notes - sans toujours percevoir ce qui se joue réellement en profondeur. Le programme invite l'élève à changer de regard, à emprunter d'autres chemins et à construire peu à peu une compréhension plus claire et plus assurée. Il agit comme un guide discret, jamais comme une autorité, et installe progressivement la confiance nécessaire pour réussir.» Elle précise que Fearless and Fluent in English n'enseigne pas la langue au sens classique, mais, avec une approche essentiellement constructiviste, crée les conditions pour que l'élève s'approprie l'anglais avec plus de naturel, de justesse et de confiance.

Sept modules au total

Structurée en sept modules interactifs avec les trois avatars principaux, la plateforme couvre les Paper I, Paper II et le Speaking Component du SC, et s'adresse aussi à un public plus large. Même les apprenants plus jeunes y trouveront de l'intérêt et pourront y accéder.

De plus, cette plateforme accommode tous les styles d'apprentissage. «Il y a des enfants qui préfèrent apprendre en écoutant, d'autres par le visuel, certains aiment apprendre en solo, d'autres en groupe. Avec Fearless and Fluent in English, tous ces styles sont possibles, bien que la souscription à la plateforme soit personnelle.» Cette plateforme interactive qui comprend des offres gratuites telles que Getting Started, un Parent's Guide et un User Guide, donne à l'apprenant bon nombre d'exercices pratiques de vocabulaire, de grammaire, d'écriture et de quiz annotés et basés sur les assessment objectives pour que les élèves testent leurs nouvelles connaissances. Ils peuvent apprendre à leur rythme, chez eux, en toute sécurité. À distance et sur demande, les parents peuvent suivre les progrès, consulter les activités réalisées et repérer les points à renforcer, rendant l'apprentissage flexible, sûr et transparent.

Chaque module acheté est consultable dans un délai d'un mois, afin que l'élève ne lambine pas et qu'il soit motivé à apprendre. Il peut terminer le programme en quatre mois à raison de deux heures d'apprentissage par jour. Chaque module a un coût qui varie de 11 à 27 USD. Ainsi, pour environ Rs 5000, l'élève a la possibilité de suivre la totalité de Fearless and Fluent in English.

Sushita Gokool-Ramdoo précise que si les parents veulent un personal coaching pour leur enfant, c'est également possible. Pour en savoir plus sur cette plateforme d'apprentissage et son approche pédagogique unique, appelez sur le 5 9010888 ou consultez www.learnactiv.biz.

Vous ne le regretterez pas.