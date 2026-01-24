Ile Maurice: Ashley Mahadia Bon pedigree ne saurait mentir

À 22 ans, Ashley Mahadia a brillamment réussi ses examens d'assistant entraîneur et entend s'imposer comme l'un des plus jeunes professionnels aptes à assumer ce job dans l'univers du sport hippique.

Issu d'une famille profondément ancrée dans le milieu des courses, Ashley Mahadia, fils de l'ancien jockey devenu entraîneur, Samraj Mahadia, vient de franchir une étape déterminante dans son parcours en validant avec succès ses examens d'assistant entraîneur.

Cette réussite vient couronner plusieurs années d'apprentissage discret mais constant, mené au coeur de l'écurie familiale. Bien avant de se présenter à l'examen, Ashley était déjà pleinement impliqué dans les tâches quotidiennes aux côtés de son père : planification de l'entraînement de chaque coursier, suivi attentif du bien-être des chevaux, observation de leurs réactions et de leur comportement. Autant d'expériences qui ont façonné, au fil du temps, son regard et sa compréhension approfondie du cheval. L'ambition de devenir assistant entraîneur s'est ainsi construite progressivement, comme une évolution naturelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Animé par un amour sincère du cheval, Ashley voit dans cette réussite une reconnaissance de son sérieux et de sa volonté de s'imposer, malgré son jeune âge, comme un professionnel capable d'assumer les exigences et les responsabilités liées à cette fonction dans le milieu hippique.

La préparation à l'examen a été menée avec une grande rigueur. Ashley a consacré de nombreuses heures à approfondir sa connaissance du cheval dans sa globalité, tant sur le plan mental que physique. Le travail quotidien au côté de son père s'est révélé déterminant, rendant les réponses aux questions de l'examen presque instinctives, nourries par l'expérience du terrain.

Pour son père, cette réussite est avant tout l'aboutissement d'un parcours fondé sur le travail, la constance et la discipline. En l'observant exercer le métier d'entraîneur, Ashley a assimilé des principes essentiels : la rigueur dans le moindre détail, le sens des responsabilités et, surtout, le respect absolu du cheval.

Selon Ashley, les qualités indispensables d'un bon assistant entraîneur reposent sur la discipline, le sens de l'observation, la capacité à assumer des responsabilités et le respect strict des consignes de l'entraîneur. Une valeur fondamentale, transmise de père en fils, demeure au coeur de son approche : le cheval passe avant tout. Son bien-être doit toujours primer sur la performance sportive, car chaque cheval est unique et mérite considération et respect.

La suite du parcours d'Ashley s'écrira à l'étranger. Il s'envolera pour l'Afrique du Sud où il intégrera, pour une période de trois mois, l'écurie de Michelle Rix. L'objectif est clair : acquérir davantage d'expérience, élargir ses connaissances et renforcer son vécu professionnel.

À son retour, il exercera en tant qu'assistant entraîneur aux côtés de son père lors de la saison hippique 2026. Avec davantage de confiance et de responsabilités, Ashley Mahadia avance sereinement vers l'avenir. Une ambition demeure profondément ancrée en lui : suivre les traces de son père et devenir, un jour, entraîneur à son tour.