Cameroun: Décès - Hommage à Yollande Famoka de Hambourg en Allemagne

24 Janvier 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Sopieprod : Hilaire SOPIE

Yollande Tamoka n'était pas seulement une amoureuse de la culture et de l'art du divertissement, elle en était une incarnation vivante.

Élégante par nature, fière par allure, généreuse par le coeur et dynamique par l'âme, elle illuminait chaque lieu qu'elle traversait.

Marraine de nombreuses soirées à travers l'Europe, elle savait rassembler, sublimer, célébrer la vie et les nuits.

Avec elle, la fête devenait élégance, le divertissement devenait art, et la joie devenait partage.

Son départ laisse un silence lourd, comme une musique qui s'arrête trop tôt.

Nous sommes orphelins de sa beauté, de sa lumière chaleureuse, de sa grâce naturelle et de son énergie solaire.

Mais Yollande ne s'éteint pas. Elle quitte simplement les nuits européennes pour rejoindre une lumière éternelle, celle qui ne connaît ni fin ni obscurité.

Marraine Yollande Tamoka, notre étoile continue de briller au-delà du temps.

Ton élégance restera une leçon, ta générosité un héritage, et ta présence une mémoire vivante dans nos coeurs.

Repose en paix, et danse désormais parmi les étoiles.

