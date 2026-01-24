Cameroun: Nécrologie - Le sous-préfet de galim-tignere et sa famille meurent dans un incendie

24 Janvier 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Isaac Ekwalla

L'arrondissement de Galim-Tignere dans le département du Faro-et-Deo ( région de l'Adamaoua ), désormais sans sous-préfet. Patrice Joel NARIKI, puisqu'il s'agit de lui, a péri avec son épouse et ses trois filles, dans un incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 janvier 2026.

Selon des sources locales, l'incendie a eu lieu dans la résidence de fonction du sous-préfet de Galim-Tignere. Les corps des victimes, ont été gardées à l'hôpital régional de Ngaounderé.

Pour le moment, l'origine des flammes demeure inconnue, même si l'opinion penche vers une piste criminelle ou de réglement de compte.

Patrice Joel NARIKI était originaire du département de la Kadey, dans la région de l'Est Cameroun. Il est unanimement décrit comme un homme simple, et qui se plaisait même en la compagnie du petit monde.

L'arrondissement de Ndelélé dont il était fils et élite, pleure à chaudes larmes.

