Reconduit dans ses fonctions quelques jours après la démission du gouvernement, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a donné le ton de la nouvelle mandature gouvernementale. C'était lors du premier Conseil des ministres tenu sous la présidence du Chef de l'État, Alassane Ouattara, le samedi 24 janvier 2026, à Abidjan-Plateau.

Dans une allocution solennelle, il a exprimé sa gratitude au Président de la République et pris des engagements forts en faveur d'une gouvernance axée sur les résultats et l'amélioration du service public.

Rappelant les circonstances de sa reconduction, le Premier ministre a souligné que le 21 janvier 2026, le Président de la République avait choisi de lui renouveler sa confiance en le maintenant à la tête du gouvernement, à la suite de la démission intervenue le 7 janvier. « Le vendredi 23 janvier 2026, vous avez bien voulu procéder à la nomination d'un nouveau gouvernement composé de 34 membres, dont six femmes, qui se réunit pour la première fois ce samedi 24 janvier 2026, sous votre très haute présidence », a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Robert Beugré Mambé a, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, exprimé sa « profonde gratitude » et sa « sincère reconnaissance » au Chef de l'État pour cette marque de confiance. Les ministres sortants l'ont également chargés de transmettre leurs remerciements au Président de la République.

Dans son intervention, le Premier ministre a tenu à saluer le rôle du vice-Président de la République, qu'il a qualifié de pilier discret mais essentiel de la gouvernance nationale. « Permettez-moi d'étendre nos sincères remerciements à M. le vice-Président pour le rôle qu'il a toujours joué à vos côtés, discrètement, dans tous ces grands moments de l'histoire décisionnelle de notre pays », a-t-il déclaré.

Pour Robert Beugré Mambé, la confiance placée dans les membres du gouvernement est à la fois un honneur et une exigence. « Elle nous honore et nous encourage, mais elle nous exige davantage de rigueur, d'engagement et de dévouement au service de notre très beau pays », a-t-il insisté.

Une nouvelle phase : de la politique à l'action

Revenant sur le contexte post-électoral, le chef du gouvernement a estimé que les élections présidentielle du 25 octobre et législatives du 27 décembre 2025 ont confirmé la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire.

« Elles marquent la fin d'un cycle politique et ouvrent une nouvelle phase, celle de l'action, du renforcement de la dynamique de développement et de la poursuite résolue des réformes au bénéfice des populations », a-t-il affirmé.

Dans cette dynamique, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement s'attachera à traduire fidèlement les orientations du Chef de l'État, notamment celles contenues dans son message à la Nation du 31 décembre 2025, qu'il a qualifié de « repère majeur » pour l'action gouvernementale.

Pnd 2026-2030 : une gouvernance axée sur les résultats

Le défi immédiat du nouveau gouvernement, selon Robert Beugré Mambé, réside dans l'adoption et la mise en oeuvre des outils de gestion axés sur les résultats, en particulier le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 et la feuille de route gouvernementale de 2026. « Le gouvernement travaillera conformément à vos instructions à définir des livrables concrets par ministère, afin de faciliter le suivi des projets devant concourir à leur réalisation », a-t-il assuré.

Autre axe majeur de l'action gouvernementale : l'amélioration tangible de la qualité du service rendu aux citoyens. Une attente forte du Président de la République que le Premier ministre a promis de traduire en actions concrètes.

« Le gouvernement s'engage à faire de la qualité du service rendu aux citoyens une priorité, afin d'améliorer le ressenti des populations de l'action publique », a-t-il déclaré, annonçant que cette orientation constituera un pilier essentiel de la feuille de route 2026, notamment dans les secteurs sociaux et les administrations publiques.

En conclusion, Robert Beugré Mambé a pris, au nom du gouvernement, un engagement solennel devant le Président de la République : travailler avec rigueur, efficacité, pragmatisme et célérité, dans le respect de l'obligation de résultats.

« Avec vous et sous votre guidance, rien ne freinera notre élan au travail bien fait pour bâtir notre Grande Côte d'Ivoire dans la paix, la solidarité et la fraternité », a-t-il déclaré, avant de formuler des voeux de santé, de longévité et d'inspiration divine au Chef de l'État.

Ce premier Conseil des ministres apparaît ainsi comme le point de départ d'une nouvelle séquence d'action gouvernementale, placée sous le sceau de la discipline, de la performance et du service aux populations.