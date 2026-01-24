Cote d'Ivoire: Gouvernement Beugré Mambé II - Tout savoir sur Djibril Ouattara, l'architecte du numérique au service de l'État ivoirien

Nommé le vendredi 23 janvier 2026, au sein du gouvernement Beugré Mambé II, Djibril Ouattara incarne l'entrée assumée de l'expertise numérique au coeur de l'action publique ivoirienne. Sa désignation au poste de ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique marque un tournant stratégique dans la gouvernance de l'État, à l'heure où la technologie s'impose comme un levier majeur de compétitivité, de souveraineté et de croissance économique.

Ingénieur de formation, Djibril Ouattara est issu de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB), avant de parfaire son parcours académique au Massachusetts institute of technology (Mit). Ce double ancrage, africain et international, a façonné chez lui une vision du numérique comme infrastructure stratégique, comparable aux réseaux énergétiques ou aux grands axes de transport.

Avant son entrée au gouvernement, il s'est illustré dans le secteur privé, notamment en tant que directeur général de Mtn Côte d'Ivoire entre 2019 et 2024. À la tête de l'un des opérateurs majeurs des télécommunications du pays, il a conduit une transformation profonde de l'entreprise : modernisation des réseaux, amélioration continue de la qualité de service et consolidation de la position de Mtn sur un marché hautement concurrentiel.

Sous sa direction, l'entreprise a généré des centaines de milliards de francs Cfa de chiffre d'affaires, dans un secteur représentant près de 7 % du Pib national.

Mais au-delà des performances financières, Djibril Ouattara s'est distingué par sa capacité à dialoguer avec les autorités de régulation, à anticiper les ruptures technologiques et à inscrire l'investissement privé dans une vision de long terme. Cette posture de stratège, à la croisée de l'économie et de la gouvernance, a contribué à forger sa crédibilité auprès des décideurs publics.

Son arrivée au gouvernement répond à une lecture lucide des enjeux contemporains. Le numérique n'est plus un simple secteur technique ; il est devenu un instrument de gouvernance, un facteur d'inclusion sociale et un moteur d'innovation.

À la tête de la Transition numérique, Djibril Ouattara se trouve désormais au centre de dossiers structurants : déploiement de la 5G, amélioration de la qualité des services, protection des consommateurs, cybersécurité, digitalisation de l'administration et développement de l'écosystème des startups.

Dans un pays qui compte plus de 45 millions de lignes mobiles actives et un taux de pénétration d'Internet supérieur à 50 %, les décisions numériques ont un impact direct sur le quotidien des citoyens, la productivité des entreprises et l'attractivité économique du territoire. La réduction de la fracture numérique, la connexion des zones rurales et la formation des jeunes aux compétences digitales figurent parmi les chantiers prioritaires qui engagent l'avenir.

Convaincu que l'innovation locale est une condition de la souveraineté économique, le nouveau ministre entend structurer un écosystème capable de transformer le potentiel technologique ivoirien en valeur ajoutée durable. La digitalisation de l'État, quant à elle, apparaît comme un levier de modernisation, de transparence et d'efficacité, à condition d'être accompagnée d'une stratégie robuste de cybersécurité.

La nomination de Djibril Ouattara intervient ainsi à un moment charnière. Les attentes sont élevées, les enjeux complexes et les résultats étroitement observés. Son parcours, à la croisée du privé et du public, laisse cependant entrevoir une ligne directrice claire : faire du numérique un instrument de pouvoir maîtrisé, au service de la croissance, de l'inclusion et de la modernisation de l'État.

À l'ère digitale, Djibril Ouattara défend une conviction simple mais exigeante : gouverner, c'est aussi connecter, protéger et investir.