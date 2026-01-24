Cote d'Ivoire: Biologie médicale - Tolérance zéro annoncée contre les laboratoires illégaux

La tolérance zéro est désormais de mise. Face à la prolifération de laboratoires d'analyses médicales exerçant en dehors de tout cadre légal, l'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (Airp) hausse le ton et engage une offensive sans précédent pour assainir le secteur de la biologie médicale en Côte d'Ivoire.

Profitant de la cérémonie d'inauguration du laboratoire d'analyses médicales Civilix répondant aux normes sanitaires et de qualité en vigueur, le directeur général de l'Airp, le Dr Assane Coulibaly, a lancé le 23 janvier 2026, à Abidjan-Cocody, un appel ferme à l'endroit des structures opérant encore dans la clandestinité.

Rappelant le cadre réglementaire, il a indiqué que l'ouverture et l'exploitation de tout laboratoire de biologie médicale sont strictement subordonnées à une autorisation préalable délivrée par l'Airp. Une obligation qui s'impose également aux cliniques privées, centres médicaux et polycliniques disposant de laboratoires internes.

« Si nous célébrons aujourd'hui un établissement qui a fait le choix responsable de la légalité, je ne peux passer sous silence la situation préoccupante de certaines structures qui continuent d'exercer en marge de la réglementation. Cette tribune est pour moi l'occasion de lancer un appel clair et sans équivoque à tous les acteurs de la biologie médicale en Côte d'Ivoire », a martelé le directeur général.

Allant plus loin, le Dr Assane Coulibaly a annoncé un durcissement des contrôles dans les prochaines semaines. Les inspections, a-t-il prévenu, seront intensifiées sur l'ensemble du territoire national, avec une ligne de conduite sans concession.

« L'Airp renforcera ses inspections. Il n'y aura désormais plus de place pour l'informel dans un secteur aussi sensible et vital que celui de la biologie médicale. J'invite donc tous ceux qui ne sont pas encore en règle à se rapprocher, sans délai, de nos services afin de régulariser leur situation », a-t-il insisté.

Le laboratoire Civilix est le fruit d'un partenariat entre des investisseurs indiens et ivoiriens. Doté d'équipements de dernière génération, ce laboratoire répond, selon le directeur général de l'Airp, aux standards de qualité et de sécurité exigés par l'État de Côte d'Ivoire ; illustrant ainsi la voie à suivre pour un secteur moderne, fiable et sécurisé au service de la santé publique.

Le Professeur Kindé Dorothée épouse Gazard, biologiste, est la responsable du laboratoire. Quant au Dr Mitul Vakani, il est le responsable des opérations. C'est l'ancienne ministre de la Santé, Raymonde Goudou Coffie qui a procédé à la coupure du ruban, inaugurant le laboratoire.

L'ouverture de ce laboratoire a bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, S.E.M. Eric Camille N'Dry.