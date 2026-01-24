Cote d'Ivoire: Sciences et ingénierie - La Türkiye offre un stage d'immersion aux 10 meilleures étudiantes de l'INP-HB

Favoriser l'accès des jeunes filles au secteur industriel encore largement dominé par les hommes ; susciter leur intérêt pour les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques (Stem), et les encourager à poursuivre des études supérieures dans ces domaines stratégiques.

Tels sont les objectifs du protocole d'accord signé le 23 janvier 2026, à Abidjan-Marcory, entre le géant turc de la cimenterie Limak Holding et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) de Yamoussoukro.

La signature s'est déroulée en présence des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.

Elle a marqué le lancement officiel du programme Global engineer girls (Geg), initié par la multinationale turque, qui a mis à l'honneur les dix meilleures étudiantes issues des filières scientifiques de l'Inp-HB. Ces dix jeunes filles, majors de leurs promotions, proviennent notamment des écoles d'Agronomie, des Mines et de la Géologie, de Chimie, du Pétrole et de l'Énergie, de l'Industrie et des Travaux publics.

Se réjouissant de cette première cohorte, S.E.Mme Deniz Erdoğan Barim, ambassadeur de la Türkiye en Côte d'Ivoire, a souligné que le développement harmonieux du pays passe nécessairement par une plus grande inclusion des femmes, en particulier dans les filières scientifiques où le déséquilibre entre hommes et femmes demeure marqué.

Selon la diplomate, l'initiative de Limak Holding vise à encourager les jeunes filles à s'orienter vers ces filières porteuses, qui offrent de réelles opportunités d'emplois qualifiés et bien rémunérés. Au-delà des stages d'immersion, la Türkiye prévoit également l'octroi de bourses d'études et de voyages académiques, dans une dynamique de renforcement des liens économiques et éducatifs durables avec la Côte d'Ivoire.

« Je suis très heureuse de voir les premières bénéficiaires de ce partenariat, qui pourraient voyager en Türkiye à la suite de cette signature », a-t-elle déclaré, avant d'annoncer l'extension progressive du programme et l'augmentation du nombre de bénéficiaires dans les années à venir.

S.E.Mme Deniz Erdoğan Barim a par ailleurs exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine de la promotion du genre.

D'après Erdem Öner, directeur général de Limak Afrika, ce programme à « fort impact social » propose un package complet : bourses d'études, mentorat personnalisé, formations spécifiques et, surtout, des perspectives concrètes de carrière au sein des entreprises du groupe à travers le monde.

« Concrètement, le programme va offrir des opportunités d'emploi aux bénéficiaires afin de mieux construire leur vie professionnelle », a-t-il affirmé, précisant que le succès du programme au Kosovo, au Koweït ou encore au Mozambique présage de bons résultats en terre ivoirienne.

Pour sa part, Moussa Diaby, directeur général de l'Inp-HB, a salué une initiative qui, selon lui, contribuera à renforcer durablement la présence féminine dans les écoles d'ingénieurs. « Si ce type de programme s'inscrit dans la durée, nous verrons davantage de jeunes filles intégrer l'Inp-HB et poursuivre des carrières scientifiques », a-t-il affirmé.

Il a rappelé qu'il y a quelques années, seulement 17 % des effectifs des formations scientifiques étaient féminins contre 27 % aujourd'hui, une progression rendue possible grâce aux politiques et programmes en faveur du genre.

L'impact du programme Geg se mesure déjà à travers les témoignages des bénéficiaires. « Aujourd'hui, je parle avec plus de clarté, de confiance et la conviction que ma place est légitime. Global engineer girls m'a permis de transformer des compétences silencieuses en compétences visibles. Je ne me présente plus comme une étudiante qui espère une chance, mais comme une future ingénieure en mécanique prête à créer de la valeur », a confié Ramy Kamissoko, l'une des lauréates, s'exprimant avec aisance en français et en anglais.

Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Arsène Toka Kobéa, directeur de cabinet, a salué la signature de ce protocole d'accord et remercié la Türkiye pour son engagement constant en faveur de la promotion de la jeune fille ivoirienne dans les filières scientifiques.