Sénégal: Les dimanches de l'histoire - Le Sénégal revisite ses royaumes oubliés

Le Sénégal a une histoire riche, profonde et souvent méconnue. Au-delà des grandes dates de la colonisation et de l'indépendance, il existe des siècles de dynasties, de royaumes structurés, d'empires et de confédérations qui ont façonné les identités, les cultures et les territoires du pays. Et oui, le Sénégal a une histoire riche avec des royaumes structurés, parfois méconnus, parfois oubliés, mais toujours essentiels.

C'est pour redonner vie à ce patrimoine que « Les dimanches de l'histoire » se lance dans une nouvelle série dédiée aux royaumes du Sénégal. Chaque dimanche, la série propose un voyage dans le temps, une plongée au coeur de ces États précoloniaux qui ont organisé la vie sociale, les échanges commerciaux, les alliances diplomatiques et les systèmes de pouvoir bien avant l'arrivée des puissances européennes.

Revisiter ces royaumes, c'est comprendre que l'histoire du Sénégal ne commence pas avec la colonisation. Le Takrur, l'un des premiers États musulmans d'Afrique de l'Ouest, l'empire du Djolof, grande confédération wolof, les royaumes de Waalo, Cayor, Baol, Sine, Saloum, le Fouta-Toro ou encore Gajaaga : chacun de ces États a marqué le territoire et les populations par ses structures politiques, ses dynasties, ses institutions et ses légendes. Ces royaumes ne sont pas de simples noms dans les livres d'histoire. Ils sont les fondations d'un pays, les racines d'une nation.

Chaque épisode de la série proposera un récit clair, vivant et documenté. Il s'attachera à présenter les grands faits, les figures emblématiques, les systèmes de pouvoir, les alliances et les conflits qui ont façonné ces royaumes. Mais au-delà des événements, la série mettra en lumière l'humanité de ces sociétés : leurs stratégies, leurs ambitions, leurs résistances et leurs héritages. Parce que comprendre ces royaumes, c'est aussi comprendre pourquoi certaines dynasties ont duré des siècles et pourquoi certaines régions ont conservé des identités fortes et des traditions vivantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le rendez-vous est donné. À partir de ce dimanche, « Les dimanches de l'histoire » ouvrira une fenêtre sur ces royaumes, avec une approche pédagogique, culturelle et narrative. Un voyage qui promet de surprendre, d'émouvoir et d'éclairer. Car le Sénégal n'a pas seulement une histoire moderne, il a une histoire millénaire, faite de royaumes, d'empires et d'hommes et de femmes qui ont construit la grandeur de ce pays.

Les dimanches de l'histoire : l'histoire du Sénégal revisitée, un royaume à la fois.