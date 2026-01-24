Sénégal: Pomme de terre - Une production nationale de plus de 255 000 tonnes attendue

La campagne nationale de pomme de terre pour 2026 devrait atteindre une production de plus de 255 000 tonnes, selon les projections du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Cette quantité dépasse largement les besoins estimés du marché national, évalués à 210 000 tonnes sur 14 mois, couvrant les périodes de forte consommation telles que la Tabaski, le Magal de Touba et les fêtes de fin d'année.

Lors du lancement officiel des récoltes, le ministre Mabouba Diagne a déclaré: « Nous pouvons envisager cette campagne avec confiance, car les projections placent la production nationale bien au-dessus de nos besoins, même en période de forte consommation».

Il a souligné sur l'APS que cette performance repose sur une meilleure disponibilité de semences de qualité et des techniques culturales améliorées.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités de stockage frigorifique pour garantir la stabilité de l'approvisionnement tout au long de l'année.

« Nos capacités actuelles restent encore en deçà de ce qu'exige notre ambition. Nous appelons les investisseurs privés à s'engager davantage dans ce secteur », a-t-il ajouté.

Au-delà de la satisfaction des besoins nationaux, Mabouba Diagne a ouvert la voie à des opportunités d'exportation vers la sous-région, citant le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.