Sénégal: Pr Mababa Diagne, un homme du sérail

Le Pr Mababa Diagne est, depuis le 7 janvier dernier, le nouveau Recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio (Uam). Scientifique chevronné et expert de l'assurance qualité, le Pr Diagne était jusqu'à sa nomination, directeur de l'École polytechnique (Polytech) de cette université.

Suite à un appel à candidatures, le Pr Mababa Diagne a été nommé le 7 janvier 2026 par le Président de la République, nouveau Recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio (Uam). Selon sa notice biographique consultée par « Le Soleil », M. Diagne qui remplace le Pr Ibrahima Cissé (fin de mandat), était jusqu'ici directeur de l'École polytechnique de l'Uam (Polytech Diamniadio). Il est aussi membre du Conseil académique et du Conseil d'administration de l'Uam depuis la mise en place de ces organes.

M. Diagne est un homme qui connait bien l'Uam. « Suite à un appel à candidatures, en 2017, Mababa Diagne est pris comme membre dans l'équipe de coordination de l'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam) sise, à l'époque, à Dakar où il a coordonné le sous-pôle géosciences. Il avait pour rôle d'initier les cadres de références de structures de formation, profiler les enseignants-chercheurs à recruter, participer à la commission de recrutement du personnel, entre autres », lit-on dans le document.

En 2018, précise-t-on, il obtient un détachement de 5 ans de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) pour l'Uam. Il fut le premier directeur de l'École supérieure des mines, de la géologie et de l'environnement (Esmge), mais également coordonnateur de l'École supérieure d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement du territoire de l'Uam.

Avec le processus d'expansion de l'Uam, renseigne la note, Pr Mababa Diagne a été élu et nommé directeur de l'École supérieure Polytech de Diamniadio, en mars 2024.

M. Diagne a soutenu sa thèse de doctorat en Géomatériaux (option génie civil environnemental) en 2006, à l'Université Marne-la-Vallée en France, renseigne le document. Celui-ci ajoute qu'il a démarré sa carrière universitaire en 2007 à l'Université Iba Der Thiam (Uit) comme assistant.

« Il passe maître-assistant en 2009 après la création de postes à l'Ucad, suite au non transfert de l'Institut des sciences de la terre (Ist-devenu École nationale supérieure des mines et de la géologie à l'Université de Thiès) et maître de Conférences dans la spécialité géomatériaux en juillet 2013 », renseigne-t-on.

C'est à la session de juillet 2022 du Cames que Mababa Diagne est passé professeur titulaire des universités.

Du point de vue des responsabilités, des fonctions et de l'expertise universitaires, informe la même source, Mababa Diagne fut d'abord directeur des études de l'ex-Ist (actuelle École nationale supérieure des mines et de la géologie de l'Ucad) entre 2010 et 2012 et ensuite directeur de cet institut de 2014 à 2017, en même temps membre de l'Assemblée de la Faculté des sciences et techniques (Fst) de l'Ucad.

Expert évaluateur de l'Anaq-Sup et en Guinée, Mababa Diagne est également, depuis 2015, expert évaluateur de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq-Sup) au Sénégal. Depuis 2019, lit-on dans le document, il a exercé en République de Guinée.

Il est également membre du Conseil scientifique et pédagogique de l'École doctorale physique, chimie, science de la terre, de l'univers et ingénieur (Pcstui) de l'Ucad. Jusqu'à ce jour, précise-t-on, Pr Diagne est le responsable de la formation doctorale géo-ressources, environnement, imagerie et aménagement de l'école doctorale Pcstui de l'Ucad.

Pr Mababa Diagne a obtenu son baccalauréat en série D (Sciences naturelles, physique-chimie et mathématiques) en 1996 au lycée Malick Sall de Louga où il est sorti major de son jury (n° 116).

En 2020, il a été élevé à la dignité de Chevalier de l'Ordre national du mérite du Sénégal.