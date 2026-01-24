Sénégal: Moussala (Saraya) - Un trafiquant interpellé avec 750 grammes de chanvre indien

Les éléments du Secteur frontalier de Moussala ont procédé à l'interpellation d'un individu pour détention, offre et cession présumées de chanvre indien, le mardi dernier aux environs de 17 h 45, au poste de contrôle de Moussala, dans le département de Saraya (région de Kédougou).

Cette arrestation est le résultat de l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un trafic de drogue entre Mahinamine, localité malienne frontalière, et Kharakhéné, au Sénégal. Une équipe de surveillance a ainsi été déployée afin de guetter le passage du suspect.

Vers 17 h 30, l'individu a été aperçu circulant à moto, en provenance de Mahinamine et se dirigeant vers Kharakhéné. Soumis à un contrôle de routine, il a été appréhendé puis conduit au siège du service. Il s'agit d'un jeune cultivateur de nationalité sénégalaise.

La fouille corporelle a permis de découvrir un bloc de 750 grammes de chanvre indien dissimulé dans sa culotte, ainsi que la somme de 185 000 francs CFA, « supposément issue de ses activités illicites», et un téléphone portable. Interrogé sommairement, le mis en cause a reconnu la paternité de la drogue, déclarant toutefois n'être qu'un convoyeur agissant pour le compte d'un ressortissant malien.

À l'issue de la procédure d'enquête, l'intéressé a été déféré devant le Procureur de la République près le Tribunal d'instance de Saraya, le mercredi 21 janvier 2026. Les produits et objets saisis ont été placés sous scellés.