Congo-Kinshasa: Incendie de la résidence du directeur provincial de la DINACOPE à la Tshuapa

24 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La résidence du directeur provincial de la Direction nationale de contrôle, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants (DINACOPE) dans la province de la Tshuapa a été incendiée le jeudi 22 janvier à Bokungu.

Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Alexis Yoka, condamne fermement cet acte attribué à des personnes non encore identifiées.

Lors d'une réunion d'urgence convoquée le même soir, il a annoncé la mise en place de mesures administratives conséquentes.

« Nous condamnons cet acte incivique et criminel et en appelons à la responsabilité directe du gouverneur de la Tshuapa ainsi que de toutes les autres autorités pour assurer la sécurisation du personnel du ministère de l'Éducation nationale », a déclaré Alexis Yoka.

Le ministère examine actuellement la situation afin de prendre des mesures administratives appropriées.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.