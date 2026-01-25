Congo-Kinshasa: Incendie de la résidence du directeur provincial de la DINACOPE à la Tshuapa

La résidence du directeur provincial de la Direction nationale de contrôle, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants (DINACOPE) dans la province de la Tshuapa a été incendiée le jeudi 22 janvier à Bokungu.

Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Alexis Yoka, condamne fermement cet acte attribué à des personnes non encore identifiées.

Lors d'une réunion d'urgence convoquée le même soir, il a annoncé la mise en place de mesures administratives conséquentes.

« Nous condamnons cet acte incivique et criminel et en appelons à la responsabilité directe du gouverneur de la Tshuapa ainsi que de toutes les autres autorités pour assurer la sécurisation du personnel du ministère de l'Éducation nationale », a déclaré Alexis Yoka.

Le ministère examine actuellement la situation afin de prendre des mesures administratives appropriées.