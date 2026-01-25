Congo-Kinshasa: Le gouvernement rédige un rapport sur les violations des droits humains à Goma et Bukavu

24 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement de la République a décidé d'élaborer un rapport sur les cas de violations des droits humains survenus dans les villes de Goma (Nord-Kivu) et Bukavu (Sud-Kivu), une année après leur occupation par les groupes rebelles.

Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a annoncé cette initiative le samedi 24 janvier à Kinshasa, à l'issue d'une réunion avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et celui de la Nouvelle Société Civile Congolaise.

Il a précisé que les travaux de rédaction de ce document se dérouleront du 29 janvier au 7 février 2026.

Selon le ministre, cette démarche vise à établir une documentation rigoureuse, crédible et consolidée des nombreuses violations des droits humains perpétrées dans les villes de Goma et Bukavu durant la période d'occupation rwandaise.

Samuel Mbemba a également souligné que ce document de référence servira à la fois d'outil de plaidoyer, de mémoire collective et de base pour d'éventuelles poursuites judiciaires.

Les travaux consisteront principalement à compiler et harmoniser les différents rapports produits par les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme, afin de créer un document unique, exhaustif et structuré, reflétant fidèlement les exactions subies par les populations civiles.

Les propos de Samuel Mbemba :

Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités congolaises de documenter de manière méthodique les crimes et violations graves des droits humains commis dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par l'insécurité persistante et les souffrances des populations civiles.

