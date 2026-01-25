Congo-Kinshasa: Le Parti social-démocrate vert croit en une solution diplomatique à la crise de l'Est

24 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Parti social-démocrate vert (PSDV) croit en une solution diplomatique à la crise qui couve dans la partie Est de la RDC.

Le président national de ce parti, membre de l'Union sacrée, Léonard She Okitundu a livré son point de vue vendredi 23 janvier, lors de sa rentrée politique à Kinshasa.

Cet acteur politique réitère également son appel aux Congolais, de toutes tendances politiques, à faire bloc contre les rebelles de l'AFC/M23.

Les propos de Léonard She Okitundu :

Cet ancien chef de la diplomatie congolaise regrette que le régime de Kigali continue de maintenir ses soldats sur le sol congolais, foulant ainsi aux pieds les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.

