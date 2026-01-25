Congo-Kinshasa: La RDC se dote d'une Stratégie quinquennale de l'éducation nationale

Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a dévoilé la Stratégie de l'éducation nationale et de la formation en situation d'urgence (SEFU) 2025-2029.

Ce document a été publié en marge de la Journée internationale de l'éducation, célébrée chaque année le 24 janvier.

Selon le communiqué de ce ministère parvenu à Radio Okapi, ce plan quinquennal marque un tournant décisif pour la résilience du système éducatif national de la RDC.

Cette nouvelle stratégie est le fruit d'un travail rigoureux et multisectoriel mené avec les partenaires techniques et financiers, en vue d'offrir une réponse cohérente et durable.

Elle repose sur des engagements clairs visant à assurer la continuité des apprentissages en toute circonstance, à renforcer la capacité du système à absorber les chocs et à garantir une protection ainsi qu'un soutien psychosocial aux apprenants les plus vulnérables.

Cette stratégie reconnaît la jeunesse non seulement comme bénéficiaire, mais aussi comme moteur de la transformation éducative en période de crise.

L'ambition de ce plan, dont le financement est estimé à plus de 800 millions USD sur cinq ans, témoigne de la volonté du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, de bâtir une société plus juste.

Comme l'a souligné le secrétaire général a.i. à l'Éducation nationale lors de la validation de ce document, l'éducation est la première ligne de défense d'une nation en crise.

« Protéger le parcours des élèves et la crédibilité de leurs diplômes face aux aléas est un devoir régalien qui engage l'avenir même de notre pays », indique le communiqué du ministère de l'Éducation nationale.

Face à la crise humanitaire qui secoue le pays, le gouvernement Suminwa réaffirme que l'éducation ne peut être sacrifiée, car l'école doit demeurer un espace de protection, de paix et de continuité, même dans les zones les plus touchées par la guerre.

À l'occasion de cette Journée internationale de l'Éducation, le ministère appelle la communauté internationale ainsi que l'ensemble des acteurs éducatifs à se mobiliser.

« Investir dans cette stratégie, c'est choisir de protéger le capital humain congolais et de garantir que la lumière de l'apprentissage ne s'éteigne jamais, quelles que soient les difficultés rencontrées », conclut le communiqué.