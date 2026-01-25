Congo-Kinshasa: L'Initiative She Leads appelle à construire la RDC dans l'inclusion

L'Initiative She Leads a lancé, samedi 24 janvier, un appel à l'unité et à la construction du pays dans un climat d'équité et d'inclusion.

La coordonnatrice de cette structure, Eugénie Ladia, a formulé ce plaidoyer au cours d'une conférence-débat placée sous le thème : « Leadership féminin, participation politique et albinisme face aux barrières coutumières ».

Elle a insisté sur la nécessité de permettre aux femmes de participer pleinement aux processus décisionnels et de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes.

Selon Eugénie Ladia, les femmes atteintes d'albinisme sont particulièrement marginalisées :

« Nous voulons un monde inclusif, un monde où règne l'équité. Nous avons les mêmes capacités et les mêmes compétences. Que la couleur de peau ne nous divise pas».

Modestine Kazadi, participante à la conférence, a pour sa part encouragé les femmes albinos à s'accepter et à s'assumer pleinement, malgré les discriminations sociales.

Elle estime que la femme albinos doit se valoriser et ne pas tenir compte des préjugés portés sur elle.

Modestine Kazadi a également exhorté les législateurs à initier une loi spécifique pour la protection des personnes atteintes d'albinisme.

Présents à la conférence, les chefs coutumiers ont salué cette initiative et se sont engagés à sensibiliser leurs communautés afin de mettre fin à la discrimination envers les personnes albinos.