Congo-Kinshasa: Kinshasa accueille la Xe édition du Festival culturel des écoles de la RDC

La Xe édition du Festival culturel des écoles de la RDC a tenu toutes ses promesses.

Elle s'est déroulée ce samedi 24 janvier dans l'enceinte du Complexe scolaire Frère Zuza, sous le thème : « Justice- Paix-Travail ».

Organisée dans le cadre de la Journée internationale de l'Éducation, cette activité vise à promouvoir le patriotisme et le civisme en milieu scolaire en République démocratique du Congo.

Placée sous l'égide du Fonds d'action Tshilombo et organisée en collaboration avec le Génie intellectuel du Congo (GIC), cette 10e édition du festival a offert à plusieurs écoles invitées l'opportunité de présenter diverses activités culturelles.

Une élève a expliqué le sens de l'ouvrage que le GIC a remis au représentant du Chef de l'État.

Suivez son allocution:

/sites/default/files/2026-01/eleve-web.mp3

Pour le coordonnateur national du Festival culturel des écoles de la RDC, cet événement constitue un espace d'expression, de créativité et de fraternité, où la culture et l'éducation s'unissent pour promouvoir la paix et la justice.

Suivez John Tshitenge :

/sites/default/files/2026-01/john_tshitenge.mp3_1.mp3

De son côté, le représentant du Chef de l'État a invité tous ceux qui oeuvrent dans l'éducation et la formation des enfants à transmettre les valeurs de paix, de justice et de travail. Jacques Kambala a encouragé les jeunes à s'investir pour bâtir le pays.

Suivez ses propos:

/sites/default/files/2026-01/jacques_kambala.mp3-web.mp3

Les organisateurs de ce festival ont réaffirmé leur engagement à faire de l'éducation une priorité nationale.