Sénégal: Présentation de l'ouvrage « Màndarga » - Le cri écrit d'une liberté retrouvée

La maison d'édition L'Harmattan a accueilli, le samedi 24 janvier 2026, la cérémonie officielle de présentation et de dédicace de l'ouvrage Màndarga de Coline E. L. Fay. L'événement, marqué par une forte affluence, s'est déroulé en présence de nombreuses autorités, d'acteurs du monde intellectuel, de militants, d'amis et de lecteurs venus saluer un témoignage rare et poignant.

« Quand vous rentrerez, vous pourrez écrire un livre ». C'est par cette phrase, prononcée au tribunal de Dakar, dans le bureau du juge du 2e cabinet, que s'ouvre Màndarga. Une phrase prophétique qui donne naissance à un récit puissant : celui d'une jeune Française devenue prisonnière politique, parmi des milliers d'autres, durant l'insurrection sénégalaise de 2023.

Dans cet ouvrage, Coline Fay retrace avec rigueur et sensibilité la chronologie des événements qui ont profondément secoué le Sénégal, dans un contexte de fortes tensions politiques opposant Macky Sall, alors président sortant, à Ousmane Sonko, figure de l'opposition et élu du peuple. L'autrice mêle son expérience personnelle à une analyse plus large des dynamiques politiques et sociales, s'appuyant notamment sur les réflexions issues des mouvements panafricanistes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Màndarga est aussi un témoignage intime sur la vie carcérale, racontée sans sensationnalisme mais avec une lucidité désarmante. L'autrice y décrit l'absurdité de l'enfermement, la violence institutionnelle, mais aussi la solidarité, le courage et la dignité d'un peuple en lutte. À travers son regard, c'est l'engagement collectif des Sénégalais qui est mis en lumière.

Au-delà du récit des événements, Coline Fay propose une réflexion profonde sur les relations post-coloniales entre le Sénégal et la France, déconstruisant les préjugés réducteurs et les attitudes paternalistes encore trop présentes. Son écriture refuse les simplifications et invite à une lecture honnête, respectueuse et décentrée de l'histoire contemporaine.

Le titre de l'ouvrage, Màndarga, mot wolof signifiant « marque », « preuve », « cicatrice », résume toute la portée symbolique du livre. Il renvoie aux stigmates que les épreuves de la vie impriment sur le corps et l'esprit. Màndarga, c'est l'extériorisation d'une expérience violente et absurde, mais aussi l'affirmation d'une liberté retrouvée, conquise au prix de la douleur.

Originaire de Grenoble, Coline E. L. Fay quitte la France à l'âge de 18 ans pour poursuivre ses études en Andalousie, en Espagne. Très tôt engagée, elle milite pour la justice climatique, puis s'investit dans les luttes antiracistes et décoloniales. Diplômée dans le domaine de la santé, elle rejoint le Sénégal en novembre 2022, quelques mois avant que le pays ne bascule dans l'une des périodes les plus troubles de son histoire récente.

Avec Màndarga, Coline Fay signe un premier ouvrage fort, à la fois témoignage, acte politique et oeuvre de mémoire, qui s'impose comme une contribution essentielle à la compréhension des luttes contemporaines et à la nécessité de ne pas oublier.