Afrique de l'Ouest: Pomme de terre - Le Sénégal vise l'autosuffisance totale en 2026 avec une production record de 255 000 tonnes

Cap sur une souveraineté alimentaire assumée. Le Sénégal s'apprête à franchir un cap historique dans la filière pomme de terre.

À l'horizon 2026, la production nationale est projetée à plus de 255 000 tonnes, une performance qui devrait permettre au pays de mettre fin aux importations de ce tubercule stratégique, selon les projections du ministère de l'Agriculture. Cette montée en puissance repose sur plusieurs leviers structurants : une meilleure disponibilité des semences, une nette amélioration des rendements et un renforcement significatif des capacités nationales de stockage frigorifique. Pour accompagner cette dynamique, 16 869 tonnes de semences ont été importées, dont 15 069 tonnes destinées aux producteurs nationaux. En parallèle, un effort notable de production locale est enregistré avec près de 14 000 tonnes de semences produites au Sénégal, contribuant à réduire la dépendance extérieure et à sécuriser les campagnes agricoles.

Rendements en hausse, production consolidée

Les performances varient selon les profils d'exploitants. Les petits producteurs utilisent en moyenne 2,5 tonnes de semences par hectare, pour des rendements autour de 25 tonnes/ha. À l'autre extrémité, les grandes exploitations atteignent des rendements allant jusqu'à 45 tonnes/ha. Pour la campagne en cours, la production est estimée à 155 000 tonnes, un volume qui couvre largement une consommation nationale évaluée à 210 000 tonnes par an, soit environ 15 000 tonnes par mois. Une planification sur 14 mois est prévue afin de sécuriser l'approvisionnement lors des périodes de forte demande, notamment la Tabaski, le Ramadan, la Korité, le Magal et les fêtes de fin d'année.

Le stockage, nerf de la régulation

Autre pilier de cette stratégie : le stockage frigorifique. La capacité nationale dédiée à la pomme de terre est estimée à 180 000 tonnes, assurant une régulation plus efficace du marché et limitant les pertes post-récolte. Cette capacité est portée majoritairement par de grands opérateurs, mais aussi par des acteurs privés nationaux, avec un site supplémentaire appelé à être réhabilité pour renforcer le dispositif. Dans un souci de préservation de l'équilibre du marché, la commercialisation est pensée de manière concertée. Les mises en marché sont ajustées afin de ne pas pénaliser les petits producteurs, en particulier au moment du démarrage de leurs récoltes, garantissant ainsi des revenus plus stables aux exploitations familiales.

Des investissements lourds et un appel au privé

La filière continue d'attirer des investissements structurants. Neuf milliards de FCFA sont actuellement mobilisés pour la construction de nouvelles infrastructures de stockage frigorifique, ajoutant 35 000 tonnes de capacité supplémentaire. Dans cette dynamique, le ministère renouvelle son appel au secteur privé sénégalais et aux importateurs pour investir prioritairement dans les unités de transformation et les infrastructures de stockage, notamment pour l'oignon, autre produit stratégique. L'objectif est clair : zéro importation de pommes de terre en 2026. Une ambition réaliste au regard des indicateurs actuels et qui marque une avancée majeure vers la souveraineté alimentaire nationale, avec une filière désormais mieux structurée, plus résiliente et tournée vers la création de valeur locale. Rts.sn