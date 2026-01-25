Soudan: Le Conseil de souveraineté pleure le depart du Prof. Salah Eddin Al-Fadil

24 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le Conseil de Souveraineté Transitoire pleure le depart du professeur Salah Eddin Al-Fadil, figure éminente médiatique, qui est décédé vendredi après une carrière créative, académique et culturelle riche de réalisations et de distinction qui s'est étendue pour plus de cinq décennies.

Le Conseil de souveraineté pleure la mort de l'un des plus éminents figures et leaders du travail médiatique, le défunt a laissé un héritage artistique et culturel profond, notamment dans le domaine du drame radiophonique dont il est l'un des pionniers et l'un des plus grands figures , laissant une empreinte indélébile dans la conscience des générations soudanaises.

Le défunt était également considéré comme l'un des piliers de la production radiophonique au Soudan, en plus d'être un écrivain de multiples talents qui a enrichi la bibliothèque soudanaise d'une vaste collection des oeuvres artistiques et dramatiques de grande qualité.

Le défunt a occupé le poste de directeur de la radio soudanaise pendant de nombreuses années et est considéré comme l'une des figures les plus éminentes de la radio et d'art dramatique au Soudan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le défunt a travaillé comme professeur dans plusieurs universités soudanaises et a supervisé de nombreuses thèses des études supérieures.

Le défunt jouissait d'une grande estime dans la région, qui s'est traduite par l'hommage rendu par l'Union des radiodiffusions arabes, qui l'a qualifié de figure médiatique éminente et influente.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.