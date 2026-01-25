Soudan: Le Conseil de souveraineté pleure le depart du Prof. Salah Eddin Al-Fadil

- Le Conseil de Souveraineté Transitoire pleure le depart du professeur Salah Eddin Al-Fadil, figure éminente médiatique, qui est décédé vendredi après une carrière créative, académique et culturelle riche de réalisations et de distinction qui s'est étendue pour plus de cinq décennies.

Le Conseil de souveraineté pleure la mort de l'un des plus éminents figures et leaders du travail médiatique, le défunt a laissé un héritage artistique et culturel profond, notamment dans le domaine du drame radiophonique dont il est l'un des pionniers et l'un des plus grands figures , laissant une empreinte indélébile dans la conscience des générations soudanaises.

Le défunt était également considéré comme l'un des piliers de la production radiophonique au Soudan, en plus d'être un écrivain de multiples talents qui a enrichi la bibliothèque soudanaise d'une vaste collection des oeuvres artistiques et dramatiques de grande qualité.

Le défunt a occupé le poste de directeur de la radio soudanaise pendant de nombreuses années et est considéré comme l'une des figures les plus éminentes de la radio et d'art dramatique au Soudan.

Le défunt a travaillé comme professeur dans plusieurs universités soudanaises et a supervisé de nombreuses thèses des études supérieures.

Le défunt jouissait d'une grande estime dans la région, qui s'est traduite par l'hommage rendu par l'Union des radiodiffusions arabes, qui l'a qualifié de figure médiatique éminente et influente.