Soudan: Le Premier Ministre souligne l'importance du secteur privé dans le développement économique

- Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a souligné le souci du gouvernement d'établir des partenariats stratégiques efficaces avec le secteur privé, saluant le rôle important du secteur privé pour la relance économique du pays.

Cela faisait lors de sa rencontre vendredi avec le Président de l'Union des hommes d'affaires, M. Muawiya Al-Bereir, qui a dit dans une déclaration à la presse que la rencontre a porté sur les principaux défis rencontrant le secteur privé, à savoir les projets agricoles, industriels et de services, exprimant ses remerciements et son appréciation pour avoir confirmé que le Premier ministre s'est engagé à traiter les défis rencontrant le secteur privé et à oeuvrer pour que le secteur privé soit un partenaire essentiel pour la relance du développement économique souhaité dans le pays.