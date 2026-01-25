Congo-Kinshasa: La justice sollicite l'autorisation de poursuite contre gouverneur Grace Bilolo pour détournement présumé

24 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La justice sollicite l'autorisation d'instruire un dossier de détournements présumés de deniers publics visant le gouverneur du Kongo Central, Grâce Bilolo.

Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kongo-Central a confirmé, vendredi 23 janvier, avoir reçu le réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation a ce sujet.

Dans un communiqué officiel parvenu le même vendredi à Radio Okapi, le rapporteur de cet organe délibérant, Billy Ntunga, indique qu'il appartient désormais à son bureau de se réunir en urgence pour donner suite à cette requête judiciaire.

Un audit de l'IGF révèle un trou de plus d'un million de dollars

L'affaire remonte au 15 août 2025. Sur instruction de la Présidence de la République, l'Inspection générale des finances (IGF) avait lancé une mission de contrôle sur la gestion de la redevance pétrolière et des recettes générées par les péages au Kongo Central.

Les conclusions de ces enquêteurs ont mis à jour le détournement de plus d'un million de dollars américains.

Cette enquête avait été déclenchée après deux saisines de la « Cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements du Kongo Central ».

Ces derniers dénonçaient plusieurs malversations dont l'opacité dans la gestion des fonds de redevance pétrolière, détournement des fonds destinés aux entités territoriales décentralisées ainsi que l'achat en Angola d'engins et de tracteurs d'occasion à des coûts jugés exorbitants.

Des notables en colère : « Une enquête bâclée »

Malgré le réquisitoire du procureur, le président de la cohésion des notables, Joseph Mabanga, estime que le compte n'y est pas.

Selon lui, la somme détournée avoisinerait plutôt les 50 millions de dollars. Il compte effectuer une déposition auprès du Chef de l'État et du Procureur général pour exiger l'ouverture d'une seconde enquête plus approfondie.

La défense du Gouverneur se prépare

Martin Solo, chargé de communication de Grâce Bilolo, a affirmé sur les réseaux sociaux que le chef de l'exécutif provincial est officiellement informé de la procédure.

Il a assuré que le gouverneur est prêt à présenter ses moyens de défense devant les députés provinciaux dès qu'il sera formellement invité par l'Assemblée.

Tagged:
