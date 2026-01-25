Sénégal/Maroc: Une association rappelle la 'profondeur exceptionnelle' des liens entre Dakar et Rabat

Dakar — Le Cercle Sénégal-Maroc d'amitié et de fraternité (CESEMAF) a souligné "l'impératif de rappeler la profondeur exceptionnelle des liens qui unissent la République du Sénégal et le Royaume du Maroc" après les tensions nées de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

"Alors que nos deux nations font face aux défis d'un monde en profonde mutation, il est impératif de rappeler la profondeur exceptionnelle des liens qui unissent la République du Sénégal et le Royaume du Maroc", écrit le CESEMAF dans un communiqué transmis à l'APS.

"Face aux tentatives sporadiques de désinformation et aux tensions observées sur certains réseaux sociaux et plateformes numériques à la suite de la finale de la coupe d'Afrique des Nations, nous réaffirmons que la relation sénégalo-marocaine n'est pas seulement une alliance stratégique : c'est une fraternité de sang, d'âme et de destin", ajoute l'association dans le document rendu public, vendredi.

Selon elle, "la relation entre le Sénégal et le Maroc constitue un modèle exemplaire de coopération Sud-Sud".

Cette relation entre les deux Etats "puise toutefois sa véritable force dans une histoire millénaire, scellée par des liens spirituels profonds", relève le CESEMAF, soulignant que "ceux-ci sont symbolisés notamment par la confrérie Tidiane, aux côtés de l'ensemble des confréries du Sénégal et du Maroc, ainsi que par les relations séculaires entre les grandes familles religieuses des deux pays".

"Cette communion de foi et de valeurs constitue le ciment solide qui a toujours résisté aux épreuves du temps", indique la même source, notant qu'au-delà des accords économiques et politiques majeurs, "l'axe Dakar-Rabat est avant tout celui du coeur: éducation et jeunesse".

Elle signale que des milliers d'étudiants sénégalais poursuivent leurs études supérieures au Royaume du Maroc, tandis que de nombreux étudiants marocains se forment également au Sénégal, "contribuant ainsi à l'émergence d'une génération de cadres unis par une même vision et une fraternité sincère".