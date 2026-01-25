Sénégal: 5 choses à savoir sur Ibrahim Mbaye, qui fête ses 18 ans

Ce 24 janvier 2026 est une date à marquer dans les annales : Ibrahim Mbaye a désormais le droit de vote. L'international sénégalais fête ses 18 ans; l'occasion de parler de quelques points importants sur la révélation sénégalaise de la dernière CAN.

Ibrahim Mbaye est déjà considéré comme le présent et l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal. L'ailier parisien, qui a dynamité les défenses lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, est devenu le chouchou du public sénégalais. À l'occasion de son anniversaire, voici quelques particularités du parcours déjà remarquable de celui qui a désormais 18 ans.

1. Plus jeune buteur sénégalais à la CAN

Samedi 3 janvier 2026. Buteur contre le Soudan, en 1/8e de finale de la CAN 2025, Ibrahim Mbaye permet au Sénégal de l'emporter 3-1 et de poursuivre son chemin dans la compétition. Surtout, grâce à cette réalisation, le Parisien devient, à 17 ans et 344 jours, le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il devient par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition dans un match à élimination directe, toutes nations confondues. Mbaye est aussi le 3e plus jeune buteur de l'histoire du PSG, inscrivant son premier but en pro à 17 ans et 64 jours. Il n'est devancé que par Warren Zaïre-Emery (16 ans et 330 jours) et Bartholomew Ogbeche (17 ans et 55 jours). Talent précoce.

2. Des réflexes de boxeur

D'ailleurs, sur ce but contre le Soudan, Ibrahim Mbaye a magnifiquement feinté le défenseur soudanais avant de frapper, surprenant le gardien qui n'a rien vu venir. Ce jeu de jambes et de corps, qui n'est pas sans rappeler des mouvements de boxe, n'est pas anodin puisque le joueur a pratiqué le noble art grâce à son père, ancien champion de boxe. Héritage.

3. Un palmarès déjà MONSTRUEUX

Ibrahim Mbaye ne fête que ses 18 ans, et n'en est qu'à sa 2e année professionnelle. Et pourtant, son palmarès fait des envieux chez des joueurs bien plus expérimentés. C'est simple : le jeunot a déjà remporté toutes les compétitions qu'il a disputées, sauf le Mondial des clubs l'été dernier. Le Parisien a déjà dans sa besace la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, le Trophée des champions et la CAN avec le Sénégal. Exceptionnel.

4. Record avec le PSG

Les records de précocité ne manquent pas pour Ibrahim Mbaye. Lorsqu'il a débuté l'aventure avec le Paris Saint-Germain le 16 août 2024 contre Le Havre en Ligue 1, il est devenu le plus jeune joueur à commencer un match officiel dans l'histoire du club, à seulement 16 ans, 6 mois et 23 jours. Si l'écurie parisienne lui octroie autant de confiance, c'est également parce qu'Ibrahim Mbaye est un pur produit du club qu'il a rejoint à 10 ans. Nul doute qu'avec ses progrès fulgurants, le titi va engranger encore plus de minutes dans les mois à venir.

5. A

Le Sénégal peut s'estimer chancevait le choix entre 3 sélectionsux. Ibrahim Mbaye est né à Trappes (France) d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. De ce fait, au moment de choisir sa sélection, il aurait pu opter pour trois nations différentes : France, Maroc, Sénégal. La Fédération sénégalaise de football (FSF) et le sélectionneur Pape Thiaw ont sauté sur l'occasion et l'ont convaincu de rejoindre la Tanière, pour le grand plaisir de tout un peuple. Depuis son arrivée, il compte déjà 2 buts et 2 passes décisives en seulement 8 sélections. Crack.