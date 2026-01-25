Afrique: Au-delà du sport - Maroc-Sénégal, une fraternité historique à préserver et à renforcer (par Cheikh Ibrahim Diop)

Par la sagesse coranique, l'humanité est rappelée à son origine commune et à la finalité noble de la diversité :

« Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux » (Coran, 49:13).

Ce verset constitue un fondement universel pour penser les relations entre les peuples et les États. Il affirme l'unité de l'origine humaine tout en reconnaissant la pluralité des identités culturelles, linguistiques et nationales comme une richesse destinée à favoriser la connaissance mutuelle, la coopération et la complémentarité, et non la confrontation.

Dans ce contexte, les tensions et certains comportements regrettables observés à la suite de la finale sportive entre le Sénégal et le Maroc ne doivent pas être interprétés comme un reflet durable des relations entre deux nations profondément liées par l'histoire, la culture et la spiritualité.

Les émotions sportives, par nature passagères, ne sauraient remettre en cause un partenariat stratégique fondé sur des siècles d'échanges humains, religieux et diplomatiques.

Une coopération concrète et multidimensionnelle.

Les relations maroco-sénégalaises se distinguent par leur profondeur et leur caractère multidimensionnel.

Sur le plan académique et éducatif, le Maroc octroie chaque année des centaines de bourses aux étudiants sénégalais dans les domaines scientifiques, techniques et religieux. Cette coopération contribue à la formation d'élites sénégalaises qui jouent aujourd'hui un rôle clé dans l'administration, l'enseignement, la diplomatie et le champ religieux.

Sur le plan spirituel et culturel, les confréries soufies, notamment la Tijaniyya, constituent un pont symbolique et vivant entre les deux pays. Les pèlerinages spirituels vers Fès, où repose le fondateur de la confrérie, renforcent un lien populaire et religieux unique, qui transcende les frontières politiques et nourrit un sentiment de fraternité profonde.

Sur le plan économique, les investissements marocains au Sénégal dans les secteurs bancaire, des télécommunications, de l'énergie et des infrastructures illustrent une dynamique exemplaire de coopération Sud-Sud. Cette approche traduit une vision partagée du développement fondée sur l'intégration africaine, la solidarité et le partenariat stratégique.

Le rôle déterminant des dirigeants

Depuis l'indépendance du Sénégal, les dirigeants des deux pays ont joué un rôle essentiel dans la consolidation de cette relation singulière. Dès l'ère du président-poète Léopold Sédar Senghor, jusqu'au président actuel Bassirou Diomaye Faye, Dakar a toujours manifesté une attention particulière au partenariat avec Rabat.

Du côté marocain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné une impulsion stratégique à la politique africaine du Royaume, fondée sur la coopération religieuse, économique et humanitaire, notamment à travers des initiatives telles que la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains, qui vise à promouvoir un islam modéré et à renforcer les liens entre les savants africains.

Dans cette perspective, la visite annoncée du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Maroc au début de la semaine prochaine constitue un signal politique fort. Elle témoigne de la volonté du Sénégal de poursuivre et de renforcer ce partenariat historique, dans un esprit de continuité, de dialogue et de coopération stratégique.

Pour une unité islamique et africaine renouvelée

Au-delà du cadre bilatéral, la relation maroco-sénégalaise s'inscrit dans une vision plus large : celle de l'unité du monde islamique et de l'intégration africaine.

Dans un contexte international marqué par des défis sécuritaires, économiques et identitaires, l'unité et la solidarité constituent des impératifs stratégiques, et non de simples slogans.

La coopération entre pays africains et musulmans peut devenir un levier majeur pour le développement durable, la stabilité régionale et la construction d'une voix africaine et islamique forte sur la scène internationale. Le Maroc et le Sénégal, forts de leur héritage spirituel et diplomatique, sont particulièrement bien placés pour jouer un rôle moteur dans cette dynamique.

Conclusion:

S'inspirer des valeurs coraniques dans le discours diplomatique contemporain permet d'ancrer les relations internationales dans une éthique du respect, du dialogue et de la coopération. Le Maroc et le Sénégal, unis par l'histoire, la spiritualité et la diplomatie, peuvent et doivent continuer à incarner un modèle de fraternité, de solidarité et de partenariat stratégique au service de la paix, de la stabilité et du progrès partagé.

*Conseiller diplomatique pour les affaires religieuses, culturelles et économiques

Membre de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains