Cote d'Ivoire: Formation du nouveau gouvernement - Anne Désirée Oulotto-Lamizana exprime sa gratitude au Président de la République

24 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

« Aujourd'hui, je ressens avec humilité la responsabilité qui m'est une fois de plus confiée. » C'est par ces mots empreints de solennité qu'Anne Désirée Oulotto-Lamizana, ministre d'État, a réagi à sa nomination au sein du nouveau gouvernement ivoirien, à l'issue de la signature du décret présidentiel n°2026-08, intervenue ce vendredi 23 janvier 2026.

Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la nomination des membres du gouvernement, marquant une nouvelle étape dans la conduite de l'action publique et de la gouvernance de l'État. Anne Désirée Oulotto-Lamizana se maintient au poste de Ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration. Dans une déclaration, la ministre d'État a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État :« Je tiens à exprimer ma gratitude envers Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République, pour la confiance renouvelée qu'il m'accorde. »

Pour Anne Oulotto-Lamizana, cette confiance présidentielle constitue bien plus qu'un honneur : elle est un engagement moral et institutionnel. « Cette marque de confiance m'impose un devoir. Elle m'engage à continuer de travailler avec rigueur, un sens aigu de l'État et une fidélité aux orientations du Gouvernement, toujours dans l'intérêt supérieur de notre Nation et pour le bien-être de nos concitoyens. »

Réaffirmant la dimension républicaine de son action, elle a conclu son message dans un registre à la fois patriotique et spirituel : « Servir reste au coeur de mon engagement pour une grande Nation, pour une grande Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. »

